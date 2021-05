Ya he estado en problemas por grabar videos, una vez llegué a bailarle a una señora y me pegó. Otra vez me vestí de enfermera y me metí a un hospital a grabar y cuando se dieron cuenta me persiguieron hasta que me agarraron y estuvieron a punto de llamar a la Policía, ese día me asusté, pero yo les expliqué que solo quería hacer un video para subir a internet y al final me dejaron ir.