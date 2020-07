“La verdad me fui motivarlos, a ponerles una canción cristiana, la de Lazos de Amistad, puse también ‘We are the Champions’ de Queen, porque ellos son unos campeones. Quise decirles que no dejen el barco hundirse, que ellos son los capitanes y que sigan hasta donde puedan. ¿Qué hacemos si el ministro de Salud renuncia? Nosotros lo apoyamos. A él, a los demás ministros, al presidente. Ellos han luchado y eso hay que reconocerlo.