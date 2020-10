A mí me encontraron el cáncer en un laboratorio privado y me remitieron al hospital San Juan de Dios, ahí varios médicos analizaron mi caso y luego de dos semanas de estudio me dieron varias opciones, la primera era que me practicara un aborto terapéutico. Sería mentir si dijera que no pensé en esa opción, pero le pedí a Dios sabiduría y le dije que si mi bebé moría sería porque Él quería llevárselo, pero no iba a abortar.