Videos: Diputada Pilar Cisneros protagonizó un nuevo pleito en la Asamblea Legislativa

Este lunes la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), protagonizó un nuevo pleito en la Asamblea Legislativa al asegurar que la legisladora liberacionista Dinorah Barquero maneja la Comisión Especial de Financiamiento de Partido Políticos a su antojo.

23/01/2023, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de Mayuli Ortega en la comisión de financiamiento de Partidos Políticos (Jose Cordero)

Cisneros se enojó porque, a su criterio, Barquero, aprovechando que preside la comisión, usa la palabra cuando quiere, sin respetar los tiempos que ella establece y así se lo dejó saber.

El descontento de Cisneros se hizo notorio mientras la presidenta le explicaba a la compareciente Mayuli Barquero, que un papel que aportó como prueba no tenía validez porque había sido emitido por autoridades mexicanas y no estaba apostillado, Barquero comparó esa prueba con las aportadas por Alberto Vargas (Piero Calandrelli) y la diputada Cisneros, ya que aseguró que había que investigar su veracidad, eso molestó a la legisladora oficialista y habría causado burlas por parte de Cisneros y una de sus asesoras, cosa que Barquero reclamó.

Mayuli Ortega afirma que no permitirá más mentiras de Piero Calandrelli

Dinorah Barquero se enojó por burlas de Pilar Cisneros La diputada Dinorah Barquero se enojó por burlas de Pilar Cisneros y una asesora legislativa.

“No tengo idea dónde ve usted el irrespeto y la burla, lo que a mí me queda claro es que usted como presidenta de la comisión maneja esto a su antojo y se lo he dicho varias veces, que conste en actas como usted cambia las reglas, consta como ahora que usted utiliza más tiempo del que le corresponde y consta que usted como presidenta de la comisión su función es solamente reglar el debate y ordenarlo, pero no utilizar tiempo cada vez que usted quiera, para decir lo que usted quiere”, expresó Cisneros.

Luego de eso se siguió el orden de la comisión y antes de que terminara la sesión Cisneros se levantó de la silla y cuando estaba por salir de la sala Dinorah le pidió que se esperara para responderle sobre sus comentarios, pero la diputada oficialista se fue de todas formas, dejando a Barquero con la palabra en la boca.

Video: Mayuli Ortega salió en la noticias mexicanas por supuesto engaño para ocupar cargo político

Pilar Cisneros dice que ella no le faltó el respeto a nadie Pilar Cisneros dice que ella no le faltó el respeto a nadie ni tampoco se burló.

Al final de la sesión Barquero de todas maneras explicó que sus funciones le permiten aclarar temas a los comparecientes y dijo que ya es costumbre de doña Pilar hacer comentarios y retirarse de la sala sin escuchar la respuesta.

“ Es claro el interés de descalificar, no a la presidencia, sino el trabajo serio de esta comisión, el trabajo responsable con que debemos responderle al plenario que nos nombró. Yo entiendo el juego político, la diputada Cisneros quiere desacreditar esta comisión por intereses muy particulares”, aseguró la liberacionista.