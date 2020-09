“La gente no responde con el uso de careta o mascarilla, llega a los bancos o supermercados y no hacen las filas respetando la distancia. ¿Qué es lo que tiene la gente en Limón que no quiere entender? Hablé con las autoridades del hospital y me dijeron que ya colapsó el Tony Facio por lo que están mandando los pacientes a Guápiles. ¿Quieren morirse para empezar a entender? Ya los muertos están, entonces, ¿cuántos más muertos quieren ver para aplicar las medidas sanitarias?”, continuó exaltado Cantillo.