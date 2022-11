Videos: Mamá tica que bajó 48 kilos por su hijo se hizo popular en TikTok

Cuando la doctora Paola Zúñiga se sometió a un bypass gástrico y empezó a bajar de peso, quiso abrirse una cuenta de TikTok.

Al principio era por el puro vacilón. Subía videos para divertirse, porque siempre ha sido una persona extrovertida, pero un día subió una publicación con fotos de su cambio físico y vio que le gustó mucho.

Paola Zúñiga cuenta el proceso que ha vivido para perder 48 kilos. Foto: Cortesía. (Cortesía Paola Zúñiga)

“Noté la reacción de la gente y decidí que además de un desahogo para mí, esta red social podía convertirse en una herramienta para que otras personas conocieran mi historia y aprendieran de mis errores.

“Siempre le explico a la gente que yo no me hice un baypass por irme por el camino fácil, sino que, al contrario, llevé a mi cuerpo a tal límite que esa era la última opción que me quedaba para salvar mi vida, ojalá quienes tienen problemas de sobrepeso no tegan que legar a ese extremo al que yo llegué”, dijo Paola.

La doctora sube mucho contenido sobre la cirugía, explicando las cosas buenas y malas que tiene para que todos conozcan la parte complicada del proceso.

“Hay mucha gente que me critica y me dice que me paso quejando de la operación, pero eso no es así, el baypass es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no puedo ignorar que gracias a él seré una paciente el resto de mi vida, que debo tomar medicamentos, tomar vitaminas y cuidarme mucho en cuanto a la alimentación y el estilo de vida.

“No me arrepiento de la cirugía, pero me hubiera gustado no haber tenido que llegar a ella, sino haber podido bajar de peso de una manera más natural y sin tantas consecuencias”, dijo la paciente.

Una terapia

La médico dice que ve el TikTok como una herramienta que además de una canal para educar, también es una terapia para ella.

“Me genera un compromiso social porque, al contar mi experiencia, me siento comprometida a seguir mis propios consejos y no salirme de mi esquema cuando siento antojos o ganas de comer algo que no debo, recuerdo lo que le digo a la gente en las redes sociales y me contengo”, explicó.

Paola es muy transparente y así como cuenta los triunfos y lo bueno que vive, también relata que tiene días malos, sobre todo porque aún tiene secuelas emocionales de todos los años que sufrió depresión por la obesidad e, incluso, sufre de dismorfia corporal, es decir, en ocasiones se ve a sí misma como si aún tuviera sobrepeso, cuando ya no lo tiene.

Entre su contenido hay muchas respuestas a las personas que la critican por, supuestamente, haber adelgazado de forma fácil, pero también saca tiempo para responder a quienes le hacen preguntas sobre el proceso del baypass y hasta le piden consejos sobre cómo cambiar hábitos dañinos y cómo comer de forma saludable.

“Siempre he sido una persona que digo las cosas de frente y por eso soy transparente con las preguntas que me hacen, no voy a decir que cuando me critican no me genera nada, porque soy muy sensible, pero he aprendido a controlar eso para que no me afecte”, aseguró.