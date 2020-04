CMVCR-15042020- CDP-007-2020 DENUNCIA Médicos Veterinarios sufren acoso por restricción vehicular en el ejercicio de su profesión • Casos se presentan con trabajadores independientes durante atención de emergencias REALES. • Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, exige cumplimiento de excepciones a la restricción vehicular sanitaria. El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (CMVCR), denuncia públicamente que las autoridades que hacen cumplir la restricción vehicular sanitaria no están aplicando las excepciones que indica el decreto presidencial, generando lesión material en médicos veterinarios que portan su respectivo carné y que trabajan bajo la modalidad de TRABAJADOR INDEPENDIENTE. “Con profunda molestia queremos exponer los siguientes casos de médicos veterinarios que, en atención situaciones reales, han sido multados y sus placas retiradas, pese a explicar que trabajan bajo la modalidad de TRABAJADOR INDEPENDIENTE. No es posible que pese a las excepciones del decreto no exista la disposición de colaborar por parte de las autoridades respectivas y reconocer que los médicos veterinarios son PROFESIONALES EN SALUD y los garantes tanto de la seguridad alimentaria, la salud y productividad del sector agropecuario y por ende de la salud pública e inocuidad alimentaria”, aseguró la Dra. Silvia Coto, presidenta del CMVCR. Justamente para evitar situaciones como las denunciadas, la Junta Directiva del Colegio envió los oficios: CMV-DE-79-2020 y CMV-JD-80-2020; donde se hace de conocimiento una boleta que es llenada por el profesional para que el dueño del paciente en emergencia se pueda trasladar hasta el centro médico y la segunda donde se pone en conocimiento que dentro del gremio hay quiénes son trabajadores independientes en el sector agrocomercial, por lo que no podrán portar una carta de sus patronos señalando que se encuentran laborando. Adjunto están los casos de los doctores: Marcela Vega Oreamuno, Daniela Flores Rodríguez y Matteo Kareb Protti Consumi. Para más información llamar al 8394-1596 o escribir a claidley@colegioveterinarios.or.cr con Christian Laidley Bermúdez, encargado de prensa del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica.