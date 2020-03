"Sin embargo, al llegar a la esquina de la cuadra, cuando me topo de frente con el cisterna, fue como ver oro... la verdad que sí, y fue justo ahí donde empezó la batalla vecinal. Todos corrían, gritaban, se empujaban y se madreaban... A como pude traté de acercarme a los tubos de donde salía el agua, pero por más que traté, quedé como 15 metros atrás, no le veía ni las llantas al camión. Del montón de gente que estaba pulseando aunque sea una botella, yo jugando de “popof” para no mezclarme con la plebe, me puse a hacer una fila inexistente que solo el compa de adelante y yo respetamos, porque los baldes volaban sobre nuestras cabezas, la gente llegaba oliendo a pacuso (todos andábamos así) y nadie respetaba lugar alguno.