Vienen tres feriados pegaditos, ¿son de pago obligatorio?

Que no lo engañen con el pago de las extras. Foto: Shutterstock.

Se vienen tres feriados bien pegaditos, el del 25 de julio (Día de la Anexión del Partido de Nicoya) que se pasará para el lunes 24 de julio; el 2 de agosto y el 15 de agosto (Día de la Madre) que se mueve para el lunes 14 de agosto.

La abogada laboralista María Marta Salazar, explicó cómo está la legislación con respecto a esos días libres para que usted sepa a qué atenerse.

Lo primero que aclaró es que el 2 de agosto es un feriado de pago no obligatorio, eso quiere decir que a quienes se les paga por semana no ganarían salario ese día si no lo trabajan. Los trabajadores que ganan quincenal o mensual ya tienen el pago del 2 de agosto incluido en su salario.

En cuanto a las horas extra, quienes trabajan en feriado de pago no obligatorio y ganan por semana, la hora extra de multiplica por 1.5 (sencillo), mientras que para quienes laboran en feriado de pago no obligatorio pero se les paga quincenal o mensual, la hora hora extra de multiplica por 3 (doble).

Póngase vivo con el pago si le toca trabajar en los feriados. Foto: Cortesía. (Cortesía)

Los feriado del 25 de julio y el 15 de agosto sí son de pago obligatorio. Las empresas cuya modalidad de pago es mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados. En estos casos, deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o del mes, incluyendo el feriado. Si trabajan ese día, deben agregar el salario de un día sencillo para cumplir con el pago doble que establece la ley.

Si la persona trabaja horas extra en un día feriado de pago obligatorio, entonces estas deberán remunerarse con ‘pago triple’.