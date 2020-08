“Han llegado muy pocas personas a las celebraciones eucarísticas. Aquí siempre llegaban las familias completas. Pero muchos me han dicho que no han vuelto porque no tienen con quién dejar a los niños. Los adultos mayores, que les gusta mucho, tampoco pueden ir. Entonces lo que queda es una minoría, con costos llegan unas cinco o seis familias, y a los que quedan les cuesta conseguir aquí una mascarilla”, comentó Eufemio Vargas, catequista de la zona.