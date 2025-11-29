Nacional

Volaris anuncia atrasos y cancela vuelos por actualización obligatoria en sus aviones A320

Aerolínea indicó que trabajará entre sábado y domingo en el ajuste que ordenó la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA)

Por Manuel Herrera

Si usted tiene un vuelo programado con Volaris este fin de semana, ponga mucha atención, porque la aerolínea confirmó que tendrá cancelaciones y atrasos en varias rutas entre las próximas 48 y 72 horas.

La compañía informó el viernes 28 de noviembre que Airbus, fabricante de sus aviones, le ordenó aplicar una actualización de software en gran parte de los modelos A320, los que usa para la mayoría de sus vuelos.

Esta actualización fue ordenada por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), que emitió una directriz obligando a todas las aerolíneas del mundo que usan estos aviones a hacer el ajuste de inmediato.

¿Qué significa esto para los pasajeros?

Volaris explicó que estará actualizando sus aeronaves entre sábado y domingo, y que por eso podrían darse retrasos, reprogramaciones y cancelaciones durante todo ese periodo.

La empresa ya está moviendo información en sus canales digitales y abrió la opción de cambiar o reprogramar vuelos sin costo, ya sea desde su sitio web (en la sección Mis Reservas) o por su canal oficial de WhatsApp.

La aerolínea pidió a los viajeros que revisen el estado de su vuelo antes de salir hacia el aeropuerto.

Golpe global

La situación que vive Volaris afecta a miles de aviones A320 en todo el mundo, por lo que no es un problema exclusivo de la compañía mexicana.

La aerolínea lamentó los inconvenientes y aseguró que su prioridad número uno sigue siendo la seguridad de los pasajeros y tripulación. Además prometió actualizar la información conforme avance el proceso de actualización.

