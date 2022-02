Votante pegó caricatura de Mafalda en papeleta con fuerte mensaje para los políticos

Un votante se tomó el tiempo de imprimir una caricatura de Mafalda, recortarla y llevársela para su centro de votación, pegarla en la papeleta presidencial y así ejercer su derecho al berreo.

En la caricatura se observa en una playa a la niña, en compañía del papá, y mientras los dos ven el mar ella le pregunta: Papá, crees que si tiramos a todos los políticos al mar ¿el océano soporte tan alto nivel de contaminación? Él contestó: Ehh... no.

La creativa acción anuló el voto del costarricense y además dejó muy en claro lo que piensa de la política.

Revisión de papeletas El TSE encontró la papeleta mientras hacía el conteo manual de votos. Foto: Cortesía de Repretel. (Cortesía de Repretel)

El sociólogo Arnoldo Mendoza dice que el hecho de que una persona sacara tiempo para planear y hacer esto deja en claro el gran descontento que tiene con los políticos y que claramente no creyó que valiera la pena votar por ninguno de los 25 candidatos que estaban en esa papeleta presidencial.

“Es una acción muy particular y pone las barbas en remojo, ya la gente está cansada de que los políticos, sobre todo los precandidatos y candidatos presidenciales, lleguen a hacer propaganda prometiendo que resolverán los enormes problemas que enfrenta el país y cuando llegan al poder la situación sigue igual.

“Eso hace sentir engañadas a las personas y las lleva a hacer este tipo de cosas. Lo hacen porque saben que nadie se dará cuenta quién lo hizo, entonces es un reclamo anónimo que aunque no genere ningún cambio en la realidad nacional, si tienen suerte su acto será visto en algún medio de comunicación”, manifestó.

Y bueno, este votante logró su objetivo porque el país entero verá su molestia.

[ Pepe, el único nietito de José María Figueres es su compañero de aventuras ]

El TSE tiene un mes para hacer el conteo de las papeletas presidenciales. Foto: Jhon Durán. (JOHN DURAN)

Burla al sistema

El sociólogo dijo además que aunque el hecho es vistoso y causa gracia a algunas personas, podría describirse como algo cobarde que burla el sistema.

“Esta persona vio muy fácil hacer una denuncia social sin dar la cara, como quien dice, ‘tira la piedra y esconden la mano’, se atrevió porque sabe que no podrán darse cuenta que fue él. No lo hizo por medio de las redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok porque esas plataformas son rastreables y la gente que lo conoce lo va a identificar.

“Aunque las personas tienen el derecho y la opción de anular el voto, el hacer esto es una burla al sistema electoral porque mancha la papeleta, la irrespeta. Si una persona quiere generar un cambio positivo entonces debe participar de él porque criticar sin hacer nada es muy fácil. Podría, por ejemplo, crear un partido político cantonal y empezar por rodearse de personas que quieran trabajar y empezar desde el lugar donde vive a mejorar la situación”, agregó.

Otra persona se tomó el tiempo para marcar una equis en cada casilla de los 25 candidatos. Foto: Cortesía de Repretel. (Cortesía de Repretel)

Al consultar el Tribunal Supremo de Elecciones su posición sobre la papeleta en particular, el asesor Gustavo Román dijo que no se referirían al tema porque ellos no aprueban ese tipo de conductas que buscan llamar la atención, las consideran una falta de respeto y prefieren ignorarlas para no incentivar a más personas a que hagan cosas similares.

El personal de la institución está ahorita concentrado desde este lunes en el conteo manual de votos de las 6.847 juntas receptoras, tanto de las papeletas presidenciales como las de diputados.

A partir de este martes, habrá dos sesiones de conteo por día: durante la mañana será de 8:00 a. m. a 12 p. m. (a excepción del martes 8 de febrero, que comenzará a las 9 de la mañana dada la capacitación que deben recibir los fiscales partidarios). Durante las tardes, las sesiones se realizarán de 1:30 p. m. a 5:30 p. m. Eventualmente, los magistrados del TSE sesionarán los sábados que consideren necesario.

[ Tres futuros diputados prenden velitas para no perder la curul ]

Los funcionarios están haciendo dos sesiones diarias para el conteo de votos. Foto : Jhon Durán. (JOHN DURAN)

La legislación electoral indica que el conteo debe estar terminado dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la votación, en el caso de la papeleta presidencial, y, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la elección, en el caso de las diputaciones.