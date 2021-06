“No pude cursar noveno año porque ese año lo pasé en recuperación. Los profesores intentaron ayudarme, pero no me sentía capacitada para estudiar y tuve que empezar a caminar de cero. Era como una bebé, estuve gateando, me movía en una silla de ruedas y poco a poco, por medio de terapias, fui recuperando la movilidad”, explicó.