Los lunes no podrán sacar el carro los que tengan la placa terminada en 1 y 2, martes los 3 y 4, miércoles los 5 y 6, jueves los 7 y 8 y viernes los 9 y 0. La medida regiría entre las 5 a.m. y las 9 p.m. cuando arranca la nocturna entre las 9 p.m. y las 5 a.m.