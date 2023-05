Vulcanólogo tico está vuelto loco en Nápoles celebrando en las calles el “scudetto”

El vulcanólogo costarricense, Gino González, está envuelto en una de las locuras más grandes del mundo que se pueden vivir este 4 de mayo, ya que está en Nápoles, Italia, justo donde el equipo local, después de 33 años, vuelve a quedar campeón de la máxima división del fútbol italiano.

Es sencillo de explicar, en Nápoles se volvieron locos con el título. (Cortesía)

“Esto está de locos, de locos”, nos comenta el vulcanólogo desde Nápoles donde la fiesta arrancó desde hace varias semanas, se calentó como nadie creía que iba a calentarse el fin de semana pasado porque casi queda campeón.

Todo llegó a niveles de calor --solo vistos cuando Maradona jugaba en ese equipo-- este jueves porque se volvió al título.

Lógico, 33 años después y el recuerdo de Maradona sigue tan fresco como cuando jugaba en Nápoles. (Cortesía)

“El napolitano vive al máximo el fútbol. Aquí el fútbol no es un deporte, es una pasión, es una religión. Yo no he visto una afición más fiel y más pasional que la del Nápoles, aquí todo es increíble cuando se habla de fútbol.

Los periódicos amanecieron celebrando el scudetto. (Cortesía)

“Lo tenía claro, siempre supe desde que llegué a estudiar a Nápoles que si llegaba el día de un Nápoles campeón, la ciudad se iba a venir abajo y así está siendo, la fiesta es total es una locura que no tiene forma de explicarse”, nos comenta Gino en medio de un pachangón que, como él mismo dice, va a durar muchos días, es más, varias semanas y hasta meses.

No quedó una esquina sin estar llena de banderas y alegría. (Cortesía)

El tico se encuentra en Italia estudiando un doctorado en vulcanología en la universidad de Bari y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia.