Whatsapp, Facebook e Instagram caídas a nivel mundial

Si notó que hace rato no le entra niguna notificación de sus redes sociales no se preocupe, no le está pasando solo a usted, las tres redes sociales más usadas en nuestro país y en el mundo tienen un problema técnico y no están funcionando.

Las tres redes sociales propiedad de Facebook están caídos en todo el mundo. AFP Las tres redes sociales propiedad de Facebook están caídos en todo el mundo. AFP (LIONEL BONAVENTURE/AFP)

Whatsapp, Facebook e Instagram no permiten su ingreso y despliegue de imágenes a ningún usuario desde las 9:40 de la mañana y aún a las 10:15 a.m. no se ha restablecido la señal.

Las tres redes son propiedad de Facebook y aún no se han indicado las razones del fallo mundial.

Noticia en desarrollo.