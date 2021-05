“Las redes sociales y la tecnología no son las culpables de los problemones de familia y pareja, el responsable es quien las usa mal, entendiendo esto, pues sí, WhatsApp incrementa los problemas de pareja y de familias, he tenido en mi consultorio parejas peleadas y bien duro porque uno de los dos siempre la deja con el doble check azul y no responde nada, eso enoja a la otra persona.