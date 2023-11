Y sigue la cumbia... Aresep le tira a Recope por las diferencias de precio entre las gasolinas súper y regular

Hay un nuevo pleito entre Aresep y Recope por los precios de los combustibles. Archivo.

La Aresep afirmó que hay una nueva “distorsión” en los combustibles por las diferencias de precio entre las gasolinas súper y regular.

La autoridad reguladora informó que en este momento tramita un estudio tarifario, para diciembre, que traería esa distorsión, la cual provocaría un cambio en la demanda de la gasolina regular hacia la súper.

“La diferencia de precios a nivel internacional entre una gasolina y otra es por la cantidad de octanaje (forma en que se mide la habilidad del combustible para resistir el ir y venir, que se produce durante la combustión, causada por la mezcla del aire/gasolina).

“La gasolina súper cuenta con un octanaje mayor o igual a 95 octanos, mientras que en la gasolina regular es mayor o igual a 90 octanos. Por lo tanto, es de esperar que dichas diferencias se reflejen en los precios, con un costo menor en la gasolina regular.

“Sin embargo, esta situación provocaría una incorrecta señal de precios y causaría presiones en la logística de abastecimiento de los combustibles en las estaciones de servicio, ya que, es de esperar un traslado de la demanda hacia la gasolina súper, la cual tendría un costo menor, en un espacio temporal”, afirmó la Aresep en un comunicado.

Pero para seguir con el tema, Aresep añadió que Recope, “pasó de comprar las gasolinas de manera fraccionada y el mismo día, a realizar compras individuales y en días distintos, maximizando los riesgos inherentes de la volatilidad del mercado. Sin embargo, para esta oportunidad, Recope no compró gasolina regular, es decir, no aprovechó precios internacionales menores, los cuales se reflejarían en un menor precio no solo en la gasolina súper sino también en la regular, por el contrario, el precio de la gasolina regular quedó anclado a un costo mayor”.