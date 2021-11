¡Ya apareció la chiquita que sale con Óscar Arias en una foto!

¡Apareció la chiquita que aparece en la foto con Óscar Arias! Es alajuelense, tiene 41 años y ya hasta conversó por teléfono con el expresidente y quedaron en que se van a tomar un cafecito con toda la familia de ella.

El pasado jueves 11 de noviembre publicamos una nota en la que le contamos que don Óscar andaba buscando por redes sociales a la chiquita que sale en una foto de las miles que él tiene, pero que le llamó la atención por ser tan particular, ya que él está sentado y la chiquita está arrecostada a su pierna, incluso, parece que fueran familia por lo tranquilita y cómoda que se ve la niña.

Dos años después. Esta foto es de Karen en la escuela, pero dos años después. Cortesía. (Cortesía)

Don Óscar subió la foto a su Facebook con el objetivo de ubicar a esa niña porque de la foto no sabía absolutamente nada, no recordaba ni el día, ni la actividad, ni el lugar, nada.

Pues bien, tenemos que contarles que en La Teja recibimos varias llamadas de personas que aseguraban que la niña de la foto era su hermana, una hija o bien una conocida; sin embargo, cuando preguntábamos la edad que tiene hoy día aquella niña, siempre nos decían que 49, 50 y hasta 55 años, entonces las matemáticas no nos daban porque la niña de la foto, si acaso, tendría ocho años en la foto.

Las redes sociales tampoco ayudaron mucho porque la gente hizo miles de comentarios en la foto de don Óscar, pero nadie dio una pista concreta, de hecho, hubo gente que puso pistas que nos pusieron a correr, pero para otras direcciones: San Ramón, Grecia y hasta Guanacaste.

¡Es ella!

Hasta que nos entró este mensaje por WhatsApp: “Ayer mi hermana me llamó para enseñarme esta foto y no lo podía creer”.

Como ya habíamos recibido varios mensajes y nada de nada, pues no teníamos grandísimas ilusiones; sin embargo, contestamos con mucho cariño y fue cuando nos respondieron con los tacos de frente y dejando claro que estábamos con la persona correcta, ya que ninguno de los contactos anteriores había informado nada sobre la foto, algo así como el lugar o el evento.

“Esa niña soy yo y eso pasó en un desfile del 11 de abril, en el parque Juan Santamaría en Alajuela”. Ahora sí tenía nuestra atención total. ¡Hasta que al fin había una muy buena pista y con datos claros!

¿Está segura? Le preguntamos.

“Yo asistía en ese tiempo a la escuela Miguel Obregón Lizano y ese día andaba con mi mamá y mis hermanas. Mi mamá me dice que ese día yo me le solté de la mano y me fui al frente, donde estaba don Óscar y que él muy amablemente le dijo a mi mamá, ‘déjela para tomarnos una foto’.

Linda familia. Doña Karen (con blusa celeste) disfruta a su familia todos los días. Cortesía. (Cortesía)

“Dice mi mamá que yo me arrescosté a la rodilla de él, por eso me sorprendí cuando mi hermana me llamó para que viera la foto”, nos respondió doña Karen Bolaños Lacayo, quien nació el 30 de setiembre de 1980 en Villa Bonita de Alajuela y ahora vive en El Cacao de esa misma provincia.

Travesura

Nos cuenta doña Karen que para 1987 estaba en segundo grado y que el día de la foto ella asistió al acto cívico de su escuela y después fueron al parque Juan Santamaría, como ya ella había terminado su acto cívico, se sacó las faldas, estaba muy cansada por lo fuerte que estaba pegando el sol ese día.

Ese 11 de abril andaba con sus hermanas Jessica y Oky, y su mamá, doña Ana Isabel Bolaños Lacayo, le dio una tremenda regañada por haberse ido a arrecostar a la pierna del mismísimo presidente del país.

“Uno a esas edades no piensa en que es el presidente, simplemente me acuerdo que estaba muy cansada y que me quedaba muy cómodo arrecostarme. Claro, en casa siguen viendo lo que hice ese día como una gran travesura”, nos cuesta doña Karen.

Karen está casada con don Arameth Calderón y tiene seis hijos entre los 26 y 8 años: Samantha, Carlos, Nicole (quien falleció con 1 y dos meses de nacida), Keissy Isabel, Nathalie y Santiago.

“Sentí muy raro cuando vi mi foto en el periódico. Mamá siempre nos habló de esa travesura mía, por eso tantos años después ver la foto de ese momento me extrañó mucho… pero sí, soy yo, así andaba casi siempre, con las faldas afuera y sin preocuparme por nada.

“Claro que sí me tomaría un café con don Óscar Arias, no tengo ningún problema, iría con mi familia. Me sorprende conocerlo por una foto y me alegraría conversar con él en persona”, agrega la alajuelense.

Esta es la foto. Don Óscar Arias subió esta foto a redes sociales para ver si encontraba a la niña, nosotros le ganamos a las redes y se la encontramos. Cortesía. (Tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez)

Llamamos a don Óscar para contarle que la habíamos encontrado y se puso muy feliz, nos pidió el teléfono para hablar con ella.

“Hablamos un buen rato porque estoy muy contento que haya aparecido la niña, incluso quedamos, cuidándonos por esto de la pandemia, en arreglar para que se venga con su familia a tomarse un cafecito a la casa.

Me alegra haber conversado y saber que está bien, que es mamá e incluso abuela (de Sasha quien tiene 5 años y ya viene otro en camino). Tenemos que reunirnos definitivamente”, nos contó el expresidente.