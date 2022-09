¡Ya es definitivo! Bandas comunales se quedan sin desfiles del 15 de setiembre

Richard Navarro, director de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación Pública (MEP), no dejó ni una sola posibilidad para que las bandas comunales puedan participar en los desfiles por los 201 años de vida independiente de este 15 de setiembre.

Después de hacerle cinco preguntas, incluso apelando al buen corazón del MEP, don Richard se plantó en los reglamentos del Ministerio, que impiden que bandas que no sean de instituciones educativas participen en los desfiles oficiales del Ministerio el 15 de setiembre, a pesar de que durante varios años sí fue posible.

La Banda Comunal de Coronado estará en los desfiles del 15 de setiembre, pero a varios metros de distancia de los actos oficiales del MEP. (Cortesía)

“Me apego al decreto 32.609, ese es el reglamento existente. Las bandas comunales y municipales no son del MEP y no se rigen por ese decreto, no corresponden a nosotros”, respondió Navarro tajantemente.

Debido a esta situación, muy poquitas bandas comunales se la jugaron como gato panza arriba para desfilar.

Un ejemplo es la Banda Comunal de Vásquez de Coronado, que le solicitó al Consejo Municipal del cantón de Coronado que les permitiera participar.

La solución que encontraron es que la agrupación y tres bandas más, comenzarán a tocar apenas se terminen los desfiles del MEP.

Para que no haya confusión, irán algunos metros atrás del desfile oficial, pero al menos desfilarán, según nos lo confirmó don José Gerardo Zúñiga, de la Banda Comunal de Vásquez de Coronado.

Nelson Cabezas, fundador y director general de la Banda 506 San Carlos, nos confirmó que ellos del todo no estarán en los desfiles.

“Fue un golpe muy duro para todos los muchachos cuando supieron que el MEP les cerró la puerta, sin embargo, logramos abrir otra puerta y estamos muy alegres.

“Vamos a desfilar en el desfile de la Independencia de Santa Rosa de Pocosol, que será a partir de las seis de la tarde. Ya todos los 60 integrantes de la banda, que en su mayoría son estudiantes de colegio, están muy contentos porque sí desfilaremos”, explica Cabezas.

Parte de los muchachos de la Banda 506 San Carlos. (Cortesía)

La gran mayoría de bandas comunales y otras bandas como las municipales, se quedarán sin participar de los desfiles del MEP en todo el país por la decisión.

Operativo de Tránsito

El Día de la Independencia habrá un operativo de tránsito especial para cercar el sector del Parque Nacional, por el acto que se realizará en ese lugar con la presencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Los cierres de la zona iniciarán a las 5 a. m., pero el operativo arrancará a las 7 a. m., algo a considerar para quienes ingresan a la capital a trabajar, principalmente provenientes de Guadalupe y Coronado, por citar algunos ejemplos.

El cierre en los alrededores de ese parque irá desde la calle 15 (costado oeste del Parque Nacional), hasta la calle 23 (la calle que pasa frente al Cine Magaly).

Habrá desfiles en el centro de San José, si puede, mejor no llegue a trabajar en carro. (Cortesía)

De sur a norte el cierre irá de avenida 0, es decir, Cuesta de Moras, hasta avenida 7, que es la vía que pasa detrás del Instituto Nacional de Seguros (INS) y frente al Hospital Calderón Guardia.

Desde las 6 a. m. también se realizarán cierres y controles sobre la avenida Segunda, por el desfile que iniciará poco después de las 8 a. m., por lo que se buscará la manera de regular el tránsito de la mejor forma posible, porque ese día no será feriado.