Ya van 13 años seguidos que don Carlos Chacón es el primero que paga el marchamo

Desde las 7 y 10 de la mañana de este lunes 1 de noviembre don Carlos Chacón llegó a hacer fila para ser el primer tico que paga su marchamo 2022.

No había nadie haciendo fila así que cumplió su objetivo, algo que ha hecho los últimos 13 años, siendo que el tiene el récord nacional de más veces siendo el primero que paga el derecho de circulación.

Él lleva 13 años pagando el marchamo de primero. Foto: Eduardo Vega. Él lleva 13 años pagando el marchamo de primero. Foto: Eduardo Vega. (Eduardo Vaega)

Este bombero pensionado nos contó que le llegó el cobro un rojito más caro que el año pasado.

“Pagó el primer día porque no me gustan las filas. Es mejor salir de eso rápido. Yo no me espero al aguinaldo para pagar, voy juntando la plata durante el año. Cien colones, doscientos, en fin, preriero ahorrar poco a poco y así no lo siento”, comenta este josefino.

Desde este 1 de noviembre, según el reglamento del Instituto Nacional de Seguros se comenzó a cobrar el marchamo 2022 en todo el país.

Se espera para este año el cobro de más de 1.600.000 marchamos, lo que representa una recaudación superior a los ¢200 mil millones.