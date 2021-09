Zara Rutherford, joven que da la vuelta al mundo en un avión ligero, pasó por Costa Rica

La piloto belga-británica Zara Rutherford, de 19 años, aterrizó ayer en el aeropuerto Tobías Bolaños a las 8:55 a.m., después de volar desde Panamá.

Vino como parte de su misión: intentar ser la mujer más joven que le da la vuelta al mundo sola en un pequeño avión.

Zara Rutherford llegó a las 8:55 de la mañana al Tobías Bolaños. Foto Albert Marín. Zara Rutherford llegó a las 8:55 de la mañana al Tobías Bolaños. Foto Albert Marín. (Alber Marín)

Fueron dos muy movidas horas las que estuvo la aviadora en suelo costarricense. No salió del Tobías Bolaños, eso sí, estuvo rodeada de pilotos, estudiantes de aviación, una niña, prensa y empresarios del mundo aeronáutico que la aplaudieron y felicitaron.

“Definitivamente no es nada bonito viajar entre nubes, son los momentos que menos me gustan porque no se ve absolutamente nada y esta zona del planeta está muy cargada de nubes y lluvia; pero, bueno, hay que seguir siempre para adelante. Estoy muy alegre de todo lo que he vivido”, comentó la joven en una muy rápida conferencia de prensa.

Exactamente a las 11:12 de la mañana, Zara alzó vuelo rumbo a Tapachula, en México, desde donde seguirá luego hasta Veracruz (también en México), Estados Unidos, Rusia, Mongolia, China y otros países asiáticos, Oriente Medio y finalmente Europa.

Espera aterrizar el próximo 1 de noviembre en Alemania.

Lucía Ramírez, de nueve años 9, esperó a Zara con un regalito. Lucy quiere ser astrónoma y admira a la piloto. Foto Albert Martín. Lucía Ramírez, de nueve años 9, esperó a Zara con un regalito. Lucy quiere ser astrónoma y admira a la piloto. Foto Albert Martín. (Alber Marín)

Su viaje también busca motivar a las mujeres para que estudien carreras que tengan que ver con ciencia y tecnología.

A unas estudiantes de aviación ticas, les dijo: “Si tienen una oportunidad de volar, no la desaprovechen; volar, ser piloto, es una de las mejores experiencias del mundo”.

Los bomberos recibieron con un arco de agua a la piloto que completó con San José su país 23 de los 52 que visitará en su vuelta al mundo. Foto Albert Marín. Los bomberos recibieron con un arco de agua a la piloto que completó con San José su país 23 de los 52 que visitará en su vuelta al mundo. Foto Albert Marín. (Alber Marín)

Había unas 50 personas en el aeropuerto y todos querían su selfi con Zara; una de esas personas fue Laura Palomo, quien estudia para ser piloto y tiene 25 años. En menos de un segundo se acomodó, encontró a Zara y se hizo la foto.

“Estoy sacando mi licencia de piloto privado y para mí estar a la par de Zara, es algo inexplicable porque es una mujer que ha logrado increíbles cosas, ha estado por muchos países, haciendo historia de en la aviación”, dijo Laura.

Laura nos compartió el selfi que se tomó con Zara. Cortesía. Laura nos compartió el selfi que se tomó con Zara. Cortesía. (Cortesía)

“Nosotros, como amantes de la aviación, nos sentimos superfelices de que haya estado en Costa Rica. Nos impulsa a cumplir nuestros sueños, ver que no hay imposibles, que cuando uno se lo propone lo puede cumplir a pesar de las adversidades”, comentó Laura.

Costa Rica no estaba en el plan de vuelo de Zara, vino gracias a una invitación que le hizo la empresa costarricense Aerodiva y ella con mucha alegría nos incluyó.

“Nos alegró mucho tenerla en el país con un mensaje tan motivador para las mujeres. Su mensaje es de protección al medio ambiente y ambos van de la mano con Aerodiva”, explicó don Carlos Vargas, presidente de la empresa y quien agregó que se buscó esta escala como parte de las celebraciones del bicentenario de nuestra independencia.

San José fue la ciudad 23 que visitó la piloto en su aventura para darle la vuelta al mundo. Su viaje se inició el 18 de agosto en su Bélgica natal y se espera que visite 52 países en los cinco continentes.

Trabajadores del Tobías Bolaños, Bomberos y la empresa Aerodiva, esperaron a punta de fotos a Zara. Foto Albert Marín. Trabajadores del Tobías Bolaños, Bomberos y la empresa Aerodiva, esperaron a punta de fotos a Zara. Foto Albert Marín. (Alber Marín)

Ya superó los 15 mil kilómetros de vuelo. El reto lo hace en una avioneta que pesa 325 kilos, la cual cargó de combustible en el Tobías Bolaños. Ya estuvo en Inglaterra, Escocia, Groenlandia, Canadá, Islandia, Estados Unidos, Bahamas, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes, Colombia, Panamá, Costa Rica y México.