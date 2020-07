De 9 a.m. a 9:40 a.m. comenzaron con las bombas, mostraron los trajes típicos y cantaron los himnos. De 10 a.m. a 10:40 a.m. tocó el turno de las tortillas, todos los pequeñitos aprendieron a hacerlas al mejor estilo guanacasteco, guiados por la maestra. Finalmente, a las 11:40 a.m., se pusieron a hacer un torito con materiales 100% reciclables.