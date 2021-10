Recuerde los ocho mandamientos anticovid-19 si quiere visitar Nicaragua

El epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello, quien le sigue el pulso a la realidad del covid-19 en Nicaragua, advierte a los nicaragüenses radicados en Costa Rica que deben cuidarse mucho si viajan a su país, ya que el problema de salud en esta país es tan grande que se podría desarrollar una nueva variante del virus, incluso más poderosa que la Delta.

“En Nicaragua estamos en la segunda ola, que inició desde noviembre 2020 cuando el Gobierno en sus cifras oficiales, reflejó entre 7 y 8 veces más fallecidos por neumonía que el año 2019. Desde entonces la curva ha sido hacia arriba sobrepasando los casos que se presentaron semanalmente el año pasado.

Muerte. No se le olvide que la muerte por covid-19 en Nicaragua es alta. Foto AFP. (INTI OCON/AFP)

“El Gobierno ya tiene un año de reportar un fallecido semanal, no obstante, el observatorio ciudadano llegó a reflejar más de 400 fallecidos semanal por el covid-19. Los hospitales públicos y privados se llenaron, se observó carencia de oxígeno y dificultades con medicamentos”, aclara el doctor.

Según Argüello, se informó que la última semana bajaron los casos, pero se está a la espera de ver cómo continúa, pues según él no existen razones para que bajen los casos, ya que el Gobierno promueve miles de actividades de aglomeración.

“Ya se está vacunando a la población de diferentes edades desde los 30 años y embarazadas, pero seguimos con el porcentaje de vacunas más bajo de Centroamérica y los centros de vacunaciones no cumplen los requisitos mínimos de prevención por lo que también son centros de contagio”, dice.

Lo más rudo es que para todo aquel que visite Nicaragua no encontrará datos sobre el número de personas afectadas ni de los lugares, pero según Argüello todo el país está afectado.

“En Nicaragua tenemos un desastre sanitario, económico y social con el covid-19 y a pesar de eso, seguimos con los ojos y los oídos tapados, sin actuar lo suficiente a nivel de Gobierno y de la ciudadanía, por lo que seguiremos pagando la irresponsabilidad con muertes y con sufrimiento humano ahora, y después, con un alto daño a nuestra salud física y mental, lo que podría ser evitable tomando las medidas de prevención.

Protegido. Si va a Nicaragua y necesita meterse a un mercado, vaya con mascarilla y si puede hasta con máscara de plástico. Foto AFP. (Alfredo Zuniga/AP)

“Nos referimos a que estamos en una situación extraordinaria y se deben tomar medidas extraordinarias. Un problema de un metro de altura no se soluciona con medidas de 10 centímetros, sino con medidas de 1,50 o 2 metros.

“Por lo tanto tiene que existir correspondencia entre el tamaño del problema y las medidas a tomar para solucionar la crisis. No hay que seguir promoviendo la aglomeración de la gente en Nicaragua. Le hacemos un llamado a la población para que no se aglomere, que no vaya a esas actividades donde podría contagiarse”, advierte.

Incluso, el doctor Argüello reconoce que Nicaragua podría ser productora de una variante del covid-19 más peligrosa que la Delta.

“Posiblemente va a producir (Nicaragua) una variante peor que la Delta porque es el único país en el mundo donde se está promoviendo que su población se contagie, se enferme, se complique y muera o que quede con daños severos posteriores a la enfermedad”, asegura.

A continuación, los ocho mandamientos que da el doctor Argüello para los que quieran visitar su país.