Otoño en Old Navy: una temporada llena de tendencias y diversión para toda la familia

Cuatro años se cumplen desde que Old Navy llegó a Costa Rica, caracterizándose por ofrecer las últimas tendencias en moda para toda la familia, versatilidad de estilos, fits para todos los cuerpos y constantes promociones a sus clientes.

(Lauren Loncar)

Esta vez, con su colección de otoño 2023 nos traen las más recientes tendencias de la temporada, cuya esencia está marcada por los tonos tierra, terracota, verde oliva y vino, así como los cuadros.

La marca viene con gran fuerza en los pantalones, de corte ancho o más ajustado, estampado o liso, de telas livianas o acogedoras, corduroy, sus famosos pixie pants, los muy en tendencia cargo pants para toda la familia, o su variedad en fits de jeans alineados a las tendencias más actuales de la moda mundial.

(Lauren Loncar)

Las prendas de la nueva colección de Old Navy permiten jugar con la versatilidad de vestirnos con capas y adaptar nuestros looks a lo largo del día o acorde a la ocasión. Para esto nos valemos de franelas, jackets, blazers, sin olvidar complementos importantes como son los botines, mocasines y accesorios como pañuelos y cinturones.

Además, dentro de esta temporada podemos encontrar la atemporalidad que brindan las prendas de faux-leather, como chaquetas, faldas y pantalones, prendas que pueden agregar un toque de audacia y estilo a cualquier conjunto.

Esta colección la pueden buscar en todas sus tiendas: Lincoln Plaza, Escazú Village, Multiplaza Curridabat, City Mall, Aleste y Paseo Metrópoli. Además de las últimas tendencias, quienes visiten sus tiendas encontrarán promociones increíbles, propuestas de outfits a la vanguardia y el respaldo de asesores capacitados. Disfrute por ejemplo de hasta 40% off en estilos seleccionados este fin de semana del 26 al 29 de octubre. Manténgase al tanto de todas sus promociones por medio de su Instagram y Facebook @oldnavycostarica.

Old Navy es una marca conocida y amada que valora esa cercanía con cada persona que entra a sus tiendas, por lo que mantiene su programa de lealtad gratuito Line Up Rewards con el que se acumula cashback canjeable y muchos otros beneficios como descuentos especiales exclusivos aplicables en todas las tiendas del país de las marcas Gap, Banana Republic, Athleta y muchas más. Para obtener más información, visite los perfiles de Line Up Rewards en Instagram y Facebook @lineuprewardscr o ingrese a: www.lineuprewards.com.

