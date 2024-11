¿Qué tan sana es su relación con la comida?

(Shutterstock)

La relación con la comida es un aspecto indispensable para tener tanto salud física como emocional. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de cómo sus patrones alimenticios pueden influir en su bienestar.

Para la nutricionista y especialista en wellness Cinthya Castillo, “comer no es solo un acto biológico, sino también un reflejo de nuestras emociones, hábitos y creencias. Tener una relación saludable con la comida implica más que simplemente nutrir el cuerpo; se trata de un equilibrio entre disfrutar de los alimentos y mantener un comportamiento responsable hacia ellos”.

Pero, ¿cómo saber si su relación con la comida es saludable o si, por el contrario, está generando un impacto negativo en su vida? La especialista nos compartió una serie de preguntas que le ayudarán a identificar cómo se relaciona con los alimentos y, si es necesario, qué cambios puede implementar para mejorar su bienestar.

Responda sinceramente a las siguientes preguntas. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo indicios que le ayudarán a reflexionar sobre su comportamiento.

1. ¿Siente culpa después de comer ciertos alimentos?

A) Nunca

B) A veces

C) Con frecuencia

2. ¿Come en exceso cuando está estresado, ansioso o triste?

A) No, manejo mis emociones de otras formas.

B) Ocasionalmente, pero trato de controlarlo.

C) Sí, suele ser mi forma de lidiar con emociones difíciles.

3. ¿Evita ciertos grupos de alimentos por miedo a ganar peso?

A) No, disfruto de una variedad de alimentos sin restricciones.

B) A veces elimino algunos alimentos, pero sin obsesionarme.

C) Sí, tengo miedo constante de engordar y evito muchos alimentos.

(Shutterstock)

4. ¿Planifica o se preocupa excesivamente por lo que va a comer durante el día?

A) No, como de manera intuitiva según mis necesidades.

B) A veces planifico mis comidas, pero sin agobiarme.

C) Sí, me preocupo mucho por controlar cada comida y porciones.

5. ¿Come hasta sentirse físicamente incómodo o lleno?

A) Rara vez, generalmente sé cuándo parar.

B) A veces, pero trato de moderarme.

C) Con frecuencia, no puedo detenerme hasta sentirme demasiado lleno.

6. ¿Siente que no puede disfrutar de la comida sin contar calorías o restringirse?

A) No, disfruto de la comida sin calcular todo.

B) A veces me preocupa, pero no constantemente.

C) Sí, siempre estoy pensando en las calorías que consumo.

7. ¿Utiliza la comida como recompensa o castigo?

A) No, la comida es simplemente algo que disfruto.

B) A veces me premio con algo que me gusta, pero sin exagerar.

C) Sí, suelo castigarme dejando de comer o premiarme con exceso de comida.

8. ¿Se siente ansioso si no puede seguir su plan de comidas?

A) No, soy flexible con mi alimentación.

B) A veces me incomoda, pero no me afecta gravemente.

C) Sí, me pongo muy ansioso si no sigo el plan que establecí.

9. ¿Le preocupa constantemente lo que los demás piensan sobre su forma de comer?

A) No, como lo que quiero sin importar la opinión de los demás.

B) A veces me siento incómodo, pero trato de ignorarlo.

C) Sí, siempre me siento juzgado por lo que como o no como.

10. ¿Experimenta cambios bruscos en su alimentación, como periodos de dieta extrema o atracones?

A) No, mantengo un patrón de alimentación constante.

B) A veces fluctúo, pero no de manera extrema.

C) Sí, tengo ciclos frecuentes de restricción y exceso.

Interpretación de resultados

“Primero hay que tener claro que estos supuestos resultados son supuestos, es decir, si bien pueden ser una guía, no necesariamente se convierte en un diagnóstico, ya que este como tal solo lo puede dar un especialista y según cada caso; sin embargo, sí podría ponernos a reflexionar acerca del tipo de relación que se tiene con la comida” enfatizó la nutricionista Cinthya Castillo.

Mayoría de A: Relación saludable con la comida Su relación con la comida parece ser bastante equilibrada. Disfruta de los alimentos sin obsesionarse con restricciones o culpabilidad. Mantiene una flexibilidad saludable y no utiliza la comida como una forma de lidiar con emociones.

Mayoría de B: Relación moderadamente inestable con la comida. A veces, su relación con la comida puede ser algo ambivalente. Aunque en general mantiene un equilibrio, hay momentos en los que puede sentirse preocupado por lo que come o utilizar la comida como un escape emocional.

Mayoría de C: Relación problemática con la comida. Es posible que esté luchando con una relación poco saludable con la comida. Su comportamiento indica que podría estar usando la comida para lidiar con emociones difíciles o que siente una gran ansiedad en torno a su alimentación. En este caso, es recomendable buscar apoyo para mejorar su relación con los alimentos y adoptar hábitos más equilibrados.