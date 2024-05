Randy Fenoli llega a Costa Rica a través de su colección de vestidos de novia

Los diseños de Randy Fenoli están disponibles tanto para compra como para alquiler

Randy Fenoli, empresario y diseñador de moda estadounidense, reconocido por su programa de televisión “Say yes to the dress” (Dile sí al vestido), que se transmite por Discovery Home & Health, trae su colección de vestidos de novia 2024 a Costa Rica, de manera exclusiva a través de Boutique Galatea.

Randy Fenoli Saludo Galatea Web

Esta colección se caracteriza por diseños muy femeninos que destacan la cintura, escotes profundos, transparencias, muchos brillos y cortes voluminosos, ideales para las novias que quieren deslumbrar en su gran día — Olga Picado Gatgens, encargada de Relaciones Públicas de Boutique Galatea.

Los diseños que conforman esta colección están disponibles tanto para compra como para alquiler. La colección 2024 ofrece una amplia variedad de tallas y se distingue por su exclusividad, dado que la cantidad de diseños es limitada. No obstante, a finales de este año se lanzarán los vestidos correspondientes a la colección 2025

“Dije que Sí, Costa Rica”. Es el nombre del reality show producido por Boutique Galatea.“Son muchas las historias que se han acumulado en los 20 años de Boutique Galatea, por lo que decidimos contar mediante un reality, el proceso tan emotivo que significa encontrar el vestido más importante en la vida de una mujer. Es un espacio que desborda emoción, centrado en la historia de la novia, en el que se comparten las opiniones, a veces en conflicto, de las personas cercanas a ella; va más allá de solo encontrar el vestido perfecto, el objetivo es inspirar”, aseguró Picado.

Lanzamiento Dije Que Sí - Boutique Galatea Youtube

Este espacio, que estrena un nuevo episodio cada 15 días, es presentado por la conductora de televisión Montserrat Del Castillo y se encuentra disponible para el público en el sitio web https://vestido-de-novia.com/

Las novias interesadas en la colección de Randy Fenoli, pueden agendar una cita al teléfono 83714973 a través de Whatsapp.