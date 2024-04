Vacaciones en un crucero

Un crucero es básicamente una ciudad flotante, con un equipo de personas que tienen como objetivo entretener, alimentar y hacer que sus habitantes la pasen muy bien, mientras se trasladan a destinos espectaculares.

Fotografía cortesía de Norwegian Cruise Line.

Con esta advertencia, tenemos que decir que algunas personas la pueden pasar muy mal en un crucero, pero eso es por que así lo han decidido; el resto, vivirá unas divertidas vacaciones, conociendo diferentes culturas y sitios fascinantes, no por casualidad es que la mayoría de clientes de estos planes vacacionales repite varias veces la experiencia, incluso a los mismos destinos, porque siempre habrá algo nuevo que ver o probar en cada puerto.

¿Aburrirse? Nunca

Pensar que se aburrirá en un crucero es la idea más equivocada y probablemente la más generalizada. Muchas personas relacionan estos viajes con el plan de vacaciones de los abuelos. Pues si es así, los abuelos se han estado divirtiendo mucho ¡sin contarnos! Resulta que en estas “aburridas y tranquilas” vacaciones hay bares, discotecas, casinos, espectáculos nocturnos, clases de baile, fiestas en la piscina, spa, clases de surf, entre muchas otras opciones, dependiendo de la compañía que se elija.

¿Y el costo?

Hay que tomar en cuenta que se trata de un hotel todo incluido, con la diferencia de que este hotel le lleva por diferentes destinos cada uno o dos días, sin la incomodidad de tener que estar desempacando ni lidiando con aduanas en aeropuertos. No solo es más rentable en cuanto a precio, sino en el uso del tiempo. Hay distintos paquetes, dependiendo del presupuesto que esté dispuesto a gastar en las vacaciones, podrá elegir desde los más sencillos camarotes hasta las más lujosas habitaciones, igual que ocurre cuando vamos a un hotel, no siempre nos quedamos en la suite, ¿o sí?.

¿Qué pasa con el mareo?

No faltará un familiar que le insista en llevar esas molestas pastillas que adormecen, y que supuestamente necesitará para no marearse en el viaje. En las embarcaciones modernas nadie se marea, pues cuentan con estabilizadores que garantizan una navegación uniforme; por lo que muchos incluso olvidan que están sobre el agua.

Lista de deseos

Si ya hizo la lista de destinos que quiere visitar este 2023, revise las opciones que ofrecen los cruceros. Sin duda podrá tachar más de uno en un solo viaje: Europa, Alaska, Canadá, el Mediterráneo, el Caribe. ¿A cuál le gustaría ir primero?

Fotografía cortesía de Norwegian Cruise Line.

¿Qué llevar?

Al igual que un viaje a la playa o a la montaña, cada crucero tiene sus particularidades, y la ropa dependerá mucho del destino. En general, se recomienda ropa cómoda para el día a día, y aunque la mayoría no exige código de vestimenta, es recomendable incluir looks elegantes para la cena, vestidos de fiesta que sin duda tendrá más de una ocasión para usar. Bloqueador solar, lentes, algo para leer en la piscina o el balcón. Si tiene binoculares llévelos, le serán muy útiles en altamar. Y todo lo que considere necesario para el viaje, dependiendo de los puertos, hay tours para hacer cabalgatas, escalar cataratas, snorkel, city tours, visitas a lugares históricos, etc. Consulte estos detalles directamente con el crucero que elija.

Vacaciones antes o después del crucero

Una práctica recomendada es tomar más vacaciones y aprovechar el viaje para quedarse unos días más en el destino de salida, ya sea antes de tomar el crucero o a su llegada. Esto le agrega condimento al viaje, pues una ciudad portuaria siempre tiene mucho que ofrecer, tanto de día como de noche. No se arrepentirá.

