13 romeros atendidos el fin de semana por deshidratación, desmayos o presión arterial

Muchos romeros aprovecharon el fin de semana largo para caminar hasta la Basílica de Los Ángeles en Cartago, y de todos los visitantes a la Virgen solo 13 personas necesitaron atención de la Cruz Roja.

Así lo confirmó Mauricio Mendoza, coordinador operativo de la Benemérita.

“Del 23 de julio al 25 de julio se ha atendido a trece romeros por padecimientos de presión arterial, deshidratación; ninguno ha ameritado ser llevado a un centro hospitalario”, dijo Mendoza.

Alvaro Solano revisaba a Tania García, de Curridabat, quien se lesionó el tobillo derecho cuando hacía la romería. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Desde el sábado comenzaron a llegar los fieles, sin embargo, se espera una mayor cantidad de católicos en Cartago el fin de semana del sábado 30 de julio hasta el propio martes 2 de agosto, día de la Patrona de Costa Rica.

El plan Operativo de Romería 2022 de la Cruz Roja Costarricense inicia este próximo 30 julio y finalizará el martes 2 de agosto, a partir de esos días habrá puestos para romeros desde Curridabat hasta la Basílica.

Los romeros deben pasar por el puente Francisca "Pancha" Carrasco, en el sector de Los Diques, en Taras de Cartago, no deben caminar solo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Desde la Benemérita le recordamos a las personas que vayan a participar de esta actividad, la importancia de mantenerse hidratados, de llevar ropa cómoda, de no caminar solos, y si llevan niños no descuidarlos; además de no suspender los medicamentos crónicos para así evitar alteraciones o situaciones adversas con la salud. Es importante utilizar siempre el protector solar y utilizar zapatos cómodos para el trayecto, además de conocer sus condiciones físicas para realizar esta caminata”, dijo Christopher Calderón Bailey, Jefe de Atención a Emergencias y Rescate de la Cruz Roja.

Ana Hidalgo, de 54 años, caminó descalza desde Paseo Colón con su hijo Brandon Cubero, ellos son vecinos de Sarchí. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Durante estos días hubo vigilancia policial, sin embargo no se cerró ningún carril y algunos romeros dijeron sentir miedo cuando bajaban por Ochomogo y los vehículos pasaban a alta velocidad, pero no hubo reportes de personas víctimas de un accidente de tránsito. Si experimenta una situación de emergencia real durante la romería llame al Sistema de Emergencias 9-1-1.