29 propiedades, carros y joyas: vea el millonario decomiso del caso Lusso ligado a gimnasios

La magnitud del operativo del llamado caso Lusso sigue sorprendiendo luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelara la gran cantidad de bienes, vehículos, dinero y dispositivos decomisados durante los allanamientos realizados este lunes.

La Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) realizó un total de 17 allanamientos en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas, como parte de una investigación por presunta legitimación de capitales vinculada con una aparente organización criminal.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Durante el operativo fueron detenidas ocho personas.

Entre los sospechosos figuran seis hombres de apellidos Alfaro, de 50 años; Backer, de 46; Monge, de 46; Villalta, de 59; Lanuza, de 54, y Solís, de 52 años.

Además, fueron capturadas dos mujeres de apellidos Alfaro, de 28 años, y Piedra, de 33.

Sin embargo, más allá de las capturas, lo que más ha llamado la atención es la enorme lista de bienes decomisados por las autoridades. Un solo carro decomisado supera un valor de 200 millones de colones.

Según detalló el OIJ, durante los allanamientos se logró el decomiso de:

1 arma larga

2 camiones

1 motocicleta

4 vehículos tipo 4x4

16 automóviles

21 teléfonos celulares

9 computadoras

9 dispositivos USB

5 grabadores

1 tablet

Además de dinero en efectivo:

₡7.006.160

$465

17.000 pesos colombianos

50 córdobas

También decomisaron:

65 piezas de joyería

29 bienes muebles

28 bienes inmuebles

Los investigados mantenían una vida ostentosa; ellos estarán ligados a negocios de gimnasios para legitimar dinero. El líder era de apellidos Alfaro Flores.

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Lujos de la banda conocida como caso Lusso. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La investigación continúa en desarrollo y ahora corresponderá al Ministerio Público determinar las medidas cautelares contra los detenidos.

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Lo decomisado evidencia la dimensión económica del caso, que ya es considerado uno de los golpes más llamativos de los últimos meses contra estructuras investigadas por lavado de dinero en Costa Rica.