A abogado de Celso Gamboa le jalaron las orejas durante final del juicio y con justa razón

A uno de los abogados de Celso Gamboa le jalaron las orejas durante el final del juicio contra el exmagistrado.

Se trató de Michaell Castillo, quien fue sorprendido por los agentes del OIJ, quienes le habrían llamado la atención por enseñarle su celular a Gamboa en al menos tres ocasiones.

Resulta que al final del juicio, llegó la supuesta novia de Gamboa y según vio La Teja, ella le enviaba mensajes al abogado Castillo que eran para Gamboa.

Incluso, en determinado momento Gamboa hasta le tiraba besos y le decía “Te amo”, imágenes que quedaron captadas por el lente de La Teja.

Al abogado Michaell Castillo le enseñó el celular a Celso Gamboa, los agentes del OIJ vieron esta acción y le llamaron la atención, luego no lo volvió a hacer. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

La mujer, quien en apariencia es funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública, salió rápido, luego de terminar la sentencia.

Mientras que Celso quedó con una sonrisa de oreja a oreja, también captado en imágenes.

Durante el debate, Celso Gamboa siempre estuvo custodiado, sus abogados se le acercaban, pero siempre baja vigilancia del OIJ. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estos hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, en la sala 3 del Tribunal Penal de Goicoechea, donde terminó el debate por el delito de tráfico de Inluencias, que llevaban los jueces del Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública.

Gamboa fue absuelto, junto con el exalcalde de San José Jhonny Araya y la exfiscal Berenice Smith.

Celso Gamboa, exmagistrado. Fotografía José Cordero/Archivo (Jose Cordero)

Esta es la segunda vez que un tribunal dicta una sentencia absolutoria a favor de Gamboa, Araya y Smith, pues en un juicio realizado en el 2021, los jueces tomaron la misma decisión basados en que no había pruebas contundentes para condenarlos.

Ante esta sentencia el caso queda cerrado.

Esta absolutoria contra Gamboa de alguna manera facilita que se siga avanzando con el proceso de extradición en su contra, él es requerido en Texas, Estados Unidos, como sospechoso de tráfico internacional de drogas.

El exalcalde Johnny Araya dijo que llevaba años esperando que finalmente terminara este caso en su contra. Foto José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)