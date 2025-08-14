Sucesos

A abogado de Celso Gamboa le jalaron las orejas durante final del juicio y con justa razón

Supuesta novia de Celso Gamboa estuvo en el final del debate y de largo este le lanzaba besos

Por Alejandra Morales

A uno de los abogados de Celso Gamboa le jalaron las orejas durante el final del juicio contra el exmagistrado.

Se trató de Michaell Castillo, quien fue sorprendido por los agentes del OIJ, quienes le habrían llamado la atención por enseñarle su celular a Gamboa en al menos tres ocasiones.

Resulta que al final del juicio, llegó la supuesta novia de Gamboa y según vio La Teja, ella le enviaba mensajes al abogado Castillo que eran para Gamboa.

Incluso, en determinado momento Gamboa hasta le tiraba besos y le decía “Te amo”, imágenes que quedaron captadas por el lente de La Teja.

13/08/2025, San José, Segundo Circuito Judicial, Sala de juicio numero 3, sentencia del juicio contra Celso Gamboa ex magistrado, Johny Araya ex alcalde de San José y Berenice Smith ex fiscal, por el caso de tráfico de influencias.
Al abogado Michaell Castillo le enseñó el celular a Celso Gamboa, los agentes del OIJ vieron esta acción y le llamaron la atención, luego no lo volvió a hacer. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

La mujer, quien en apariencia es funcionaria del Ministerio de Seguridad Pública, salió rápido, luego de terminar la sentencia.

Mientras que Celso quedó con una sonrisa de oreja a oreja, también captado en imágenes.

Juico en contra de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith
Durante el debate, Celso Gamboa siempre estuvo custodiado, sus abogados se le acercaban, pero siempre baja vigilancia del OIJ. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estos hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, en la sala 3 del Tribunal Penal de Goicoechea, donde terminó el debate por el delito de tráfico de Inluencias, que llevaban los jueces del Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública.

Gamboa fue absuelto, junto con el exalcalde de San José Jhonny Araya y la exfiscal Berenice Smith.

22/01/2020, San José, tribunales de Goicoechea, inicia el juicio en contra de Johny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, por tráfico de influencias. Fotografía José Cordero
Celso Gamboa, exmagistrado. Fotografía José Cordero/Archivo (Jose Cordero)

Esta es la segunda vez que un tribunal dicta una sentencia absolutoria a favor de Gamboa, Araya y Smith, pues en un juicio realizado en el 2021, los jueces tomaron la misma decisión basados en que no había pruebas contundentes para condenarlos.

Ante esta sentencia el caso queda cerrado.

Esta absolutoria contra Gamboa de alguna manera facilita que se siga avanzando con el proceso de extradición en su contra, él es requerido en Texas, Estados Unidos, como sospechoso de tráfico internacional de drogas.

13/08/2025, San José, Segundo Circuito Judicial, Sala de juicio numero 3, sentencia del juicio contra Celso Gamboa ex magistrado, Johny Araya ex alcalde de San José y Berenice Smith ex fiscal, por el caso de tráfico de influencias.
El exalcalde Johnny Araya dijo que llevaba años esperando que finalmente terminara este caso en su contra. Foto José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
13/08/2025, San José, Segundo Circuito Judicial, Sala de juicio numero 3, sentencia del juicio contra Celso Gamboa ex magistrado, Johny Araya ex alcalde de San José y Berenice Smith ex fiscal, por el caso de tráfico de influencias.
Natalia Gamboa, abogada y hermana de Celso, aseguró que la acusación nunca tuvo mérito. Foto José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

