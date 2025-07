A Celso Gamboa le dieron por donde más le duele en juicio en su contra

Al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez le dieron por donde más le duele, pues tendrá que afrontar el juicio en su contra “como torero improvisado”, así tal cual lo mencionó él mismo.

Esto porque la posibilidad de llevarle su ropa formal para estar en el debate, definitivamente no será posible.

Los jueces Alfredo Arias, Franz Paniagua y Rosaura García, del Tribunal Penal de Hacienda, le explicaron que hicieron lo posible para atender la solicitud de tener más ropa fue negada por todas las vías.

“Voy a venir como si fuera un torero improvisado, creo yo, no voy a venir acorde para presentarse un tribunal porque el centro penal no permite más de tres mudadas de ropa y eso es lo que tengo para venir”, había expresado Gamboa, durante el juicio.

El OIJ detuvo a Celso Gamboa el 23 de junio del 2025 y ese día andaba en pantaloneta. (Cortesía/Cortesía)

El juez Arias señaló este jueves al finalizar la audiencia que nada podían hacer.

“Se conversó en el centro que se diera la oportunidad de adelantar la fecha para cambiar la ropa, el centro nos dice que considera que eso no corresponde, porque para eso hay unas fechas para el cambio y sería establecer un precedente que no corresponde.

“Los que alegan al respecto es que a los privados de libertad que se encuentran en diferentes ambitos, se les permite tener espacio en unas pilas para que ellos mantengan su ropa aseada y tener la ropa adecuada para venir a debate, ante esa situación como Tribunal damos por concluida toda intervención al respecto”, detalló Arias.

Súplica de Celso Gamboa no cconvenció al OIJ

La súplica que realizó el exmagistrado Celso Gamboa no conmovió para nada al OIJ.

Randall Zúñiga, director del OIJ, le respondió sin anestesia al imputado por tráfico de influencias y posible extraditable a Estados Unidos, debido a que es sospechoso de tráfico internacional de drogas.

“OIJ se opuso tajantemente en brindarle cualquier mejoría a Celso Gamboa estando en celdas judiciales”, manifestó Zúñiga.

Celso Gamboa Sánchez es custodiado por agentes del OIJ, su hermana y abogada Natalia Gamboa, tiene el celular en la mano.Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta respuesta la dio luego que de Gamboa suplicara para que su hermana y a su vez abogada, Natalia Gamboa, le llevara ropa formal para presentarse al juicio que se realiza en el Tribunal de Hacienda de Goicoechea, San José.

Esta última petición la realizó ante los jueces la tarde de este martes 22 de julio.

“Nuestra convicción es clara en que las reglas están para cumplirse y no doblaremos por nadie”, señaló el director del OIJ.

El líder judicial señaló que, recordando el Caso Barrenador, el extraditable fue llevado en el carro oficial hasta las celdas judiciales, allí fue puesto a las órdenes de la sección de Cárceles, y en los traslados siguientes fueron en las llamadas perreras.

“La regla es clara, si la persona está a la orden de Cárceles viaja en la mal llamada ‘perrera’ como mínimo, si está a la orden del investigador viaja en el vehículo oficial”, expresó Zúñiga.

Por último dijo en latín: acta non verba, que significa: hechos, no palabras.

Recordemos que el director del OIJ es una persona que domina seis idiomas y tiene tres maestrías, además de permanecer por más de dos décadas en la institución judicial.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, le dio una respuesta tajante a la súplica de la ropa que hizo Celso Gamboa. (Archivo/Archivo)

Los jueces le prohibieron a la prensa grabar a Celso Gamboa, este miércoles al igual que ocurrió ayer, estando dentro de la sala de juicio, a petición del exmagistrado.

¿Por qué Celso Gamboa no puede vestir como desea?

Gamboa, alegó que en el centro penal no permiten tener más de tres cambios de ropa por semana, y señaló que la ropa más decente que tenía era el jeans y una camiseta, luego contaba con un buzo y una pantaloneta.

“Quería que mi hermana Natalia me pudiera traer ropa más presentable”, señaló Gamboa.

En máxima seguridad del centro penal, señalan que las personas deben entrar y regresar a la cárcel con la misma ropa que salen.

Los jueces dijeron que enviarán un correo a la Sección de Cárceles para que ellos valoren esa petición y Celso se pueda cambiar en el Tribunal Penal de Goicoechea. Una vez terminado el debate, Celso se volvería a cambiar para entrar a la cárcel con la misma ropa que salió del centro penal.

“Se enviará un correo a Seguridad de la cárcel en donde se indique que el Tribunal ha determinado que se valore por parte de ellos que la ropa que se entrega, sea revisada, no se puede traer corbata, tampoco zapatos con cordones, para que ellos tengan la última valoración”, señalaron los jueces.

Celso Gamboa denuncia 14 requisas a toda hora

Gamboa denunció una situación que lo tiene bastante incómodo y que, al parecer, habría vivido alrededor de 14 veces durante su encierro en Máxima Seguridad de La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Gamboa dio a conocer dicha situación durante una declaración que rindió en el juicio que afronta este martes, en el cual es acusado del presunto delito de tráfico de influencias. En ese debate, los otros acusados son el exalcalde Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith.

Según el exmagistrado, durante el tiempo en el que ha estado encarcelado en Máxima Seguridad ha sido objeto de múltiples requisas, incluso en horas de la madrugada.

“Este mes ya he sido objeto de alrededor de unas 14 o 15 requisas a las 3 a.m., 1 a.m., en el día, a cualquier hora soy objeto de requisas, eso quiere decir que (los policías penitenciarios) entran de inmediato a la celda, me esposan y registran absolutamente todo y leen mis documentos personales; específicamente, el cuaderno de anotaciones que llevo sobre el tema de este caso, las diligencias de extradición en las cuales estoy sujeto”, dijo Gamboa durante el juicio.

El exmagistrado, incluso, señaló, en específico, a un uniformado que, en apariencia, le despedazó el cuaderno en el que llevaba sus anotaciones.

“El oficial jefe de la escuadra, de apellido Fajardo Guadamuz, arrancó las hojas del cuaderno y me lo devolvió en blanco, indicándome que yo no tenía que tener ningún tipo de anotación en el cuaderno. Ese mismo día lo denuncié ante la Fiscalía de Alajuela y fue removido del puesto, ya no trabaja ahí”, detalló.

Además de quejarse de esa situación, Gamboa también dijo que le han imposibilitado las comunicaciones con sus abogados, y que, supuestamente, es el único de Máxima Seguridad al que todo el tiempo lo graban en audio y video.

“No he tenido la posibilidad en ninguna ocasión de tener una conversación privada con ninguno de mis abogados, en todas las ocasiones estoy siendo grabado en audio y video, situación que limita el ejercicio de mi defensa técnica y material (...). Explicarles que, a través del vidrio que colocaron ahí, que es totalmente diferente, es imposible conversar, hay que gritar, yo no puedo hablar con mis abogados porque esta circunstancia, producto del grosor del vidrio, lo impide”.

El juicio contra Gamboa, Araya y Smith se reanucó este miércoles a partir de las 10 a.m.