A hombre le disparan a quemarropa y la bala le salió por una sensible parte

Un hombre fue víctima de un violento ataque en la ciudadela 15 de Setiembre, en Hatillo, donde intentaron acabar con su vida de una forma cruel durante la madrugada de este Domingo Santo.

La emergencia fue reportada a las 4:09 a. m., cuando se alertó sobre un hombre herido de bala en la zona.

La víctima fue identificada con el apellido Murillo, de 32 años.

Ataque a balazos en plena madrugada deja a un hombre en estado crítico. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

“El paciente presentaba una herida de bala a nivel facial, por lo que fue atendido en el sitio y trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios“, dijeron en la central de la Cruz Roja.

De acuerdo con el OIJ, Murillo estaba en la calle, específicamente de la rotonda del Rancho Guanacaste, 300 metros hacia Alajuelita, cuando otro hombre que iba caminando, se le acercó y se dio a la fuga.

“De acuerdo a la información preliminar la bala ingresó por la cabeza y salió por el ojo izquierdo”, señalaron en la oficina de prensa judicial.

El caso ahora queda en manos de las autoridades, quienes deberán esclarecer las circunstancias de este ataque armado ocurrido en Hatillo.