A motociclista lo agarraron a balazos, pero el desenlace lo deja a uno frío

Un motociclista de apellido Arias, de 50 años, sobrevivió a un brutal ataque a balazos cuando transitaba por Junquillo Arriba de Santiago de Puriscal.

De acuerdo con el OIJ, esta situación habría ocurrido cerca de las 8 p. m. de este sábado 23 de agosto.

a víctima de apellido Arias, de 50 años, sufrió el ataque en Junquillo Arriba de Santiago de Puriscal. Foto: Archivo GN (Archivo LN/Archivo LN)

“La víctima viajaba en motocicleta cuando fue interceptada por un sujeto que viajaba en un carro y le disparó en varias ocasiones”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La víctima, en apariencia, habría seguido conduciendo, con el fin de poner su vida a slavo y solo uno de los proyectiles lo alcanzó en una rodilla.

En primera instancia lo llevaron a la clínica de la localidad, luego lo pasaron a un hospital de San José.

Este caso es investigado por los agentes del OIJ para determinar las razones que mediaron en este hecho y dar con el responsable de este intento de homicidio.

