A motociclista lo agarraron a balazos, pero el desenlace lo deja a uno frío

La víctima de apellido Arias, de 50 años, sufrió el ataque en Junquillo Arriba de Santiago de Puriscal

Por Alejandra Morales

Un motociclista de apellido Arias, de 50 años, sobrevivió a un brutal ataque a balazos cuando transitaba por Junquillo Arriba de Santiago de Puriscal.

De acuerdo con el OIJ, esta situación habría ocurrido cerca de las 8 p. m. de este sábado 23 de agosto.

“La víctima viajaba en motocicleta cuando fue interceptada por un sujeto que viajaba en un carro y le disparó en varias ocasiones”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

La víctima, en apariencia, habría seguido conduciendo, con el fin de poner su vida a slavo y solo uno de los proyectiles lo alcanzó en una rodilla.

En primera instancia lo llevaron a la clínica de la localidad, luego lo pasaron a un hospital de San José.

Este caso es investigado por los agentes del OIJ para determinar las razones que mediaron en este hecho y dar con el responsable de este intento de homicidio.

