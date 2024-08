A taxista informal se le perdió el rastro luego de aceptar dar un servicio

Gustavo Adolfo Agüero Matamoros, de 43 años, conocido como Pato, es un taxista informal del que se desconoce su paradero desde el viernes 23 de agosto anterior.

Una cámara de seguridad grabó cuando Agüero aceptó hacer un servicio de transporte a unos hombres, luego de eso se le pierde el rastro.

Él es vecino de Pérez Zeledón y habría aceptado llevar a los hombres hasta Ujarrás de Buenos Aires, en la zona sur del país; sin embargo, se desconoce si llegó a este destino.

Este lunes se cumplen tres días de la desaparición y grupos de rescate de San Isidro de El General, como Brigada de Rastreo, Rescate Alpha y PZK9 se unieron para buscar al taxista en el cantón de Buenos Aires y alrededores.

Los familiares de Agüero tienen mucha incertidumbre, pues aseguran que no es normal que él no llegue a casa, mucho menos que no se reporte.

Agüero es papá de una adolescente, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Si usted tiene información sobre Gustavo Agüero, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.