Abogada de Marco Delgado:”Por supuesto que vamos a apelar, vamos ante un tribunal superior”

Viviam Quesada aseguró que apelarán la sentencia. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Viviam Quesada, abogada de Marco Delgado, extrenador de la boxeadora Yokasta Valle, aseguró que van a apelar ante un tribunal superior la pena de 75 años que le dictaron contra su cliente este viernes en los tribunales de Pavas, por abusos sexuales.

“La prueba que nosotros aportamos fue contundente, para decir que don Marco no cometió esos delitos. No se refirieron a nuestra prueba, en ningún momento se mencionó la nuestra. Quiere decir que a partir de hoy los padres de familia de este país no van a mandar a sus hijos a ninguna clase de nada, ni a fútbol, ni de ballet. Esto no es verdad señores, y quiero decirle a los costarricenses que lamentablemente cuando una prueba no se valora, ¿qué podemos esperar de un tribunal?”, dijo la abogada.

Añadió, “Por supuesto que vamos a apelar y vamos ante un tribunal superior a pedir que se haga justicia en este país. Hoy hay un privado de libertad, condenado injustamente. Lo digo con toda certeza y seguridad, y los que me conocen saben que no estaría defendiendo a un culpable, jamás en la vida, soy madre y creo y apoyo que hay que defender a nuestros niños y nuestras niñas de cualquier depredador sexual en cualquier momento. Hay que hacerlo, es nuestra obligación como padres, pero hoy este tribunal, comete la grave equivocación, el error judicial, de no haber valorado nuestra prueba. No estábamos hablando de fantasías, estábamos hablando de prueba”.

Doña Viviam asegura que la sentencia y el proceso han afectado no solo a su cliente sino también a Yokasta.

Marco Delgado pasará 18 años en el tabo. Foto John Durán (JOHN DURAN)

“Detrás de esto por supuesto que había un interés económico y por supuesto que detrás estaba Yokasta Valle, la campeona mundial, a la que le han hecho un daño irreversible y a su entrenador y a la familia”, dijo.

Será después de la lectura integral de la sentencia, el viernes 14 de octubre, cuando la defensa inicie con la apelación.