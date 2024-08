Abogado asegura que pruebas desligan a atleta nacional con caso de supuesto homicidio

El joven atleta fue detenido el pasado jueves junto a otras 8 personas. Foto tomada de Instagram.

El abogado del atleta nacional, apellidado Aguilar Omodeo, que fue detenido por la investigación que se realiza debido a la retención y supuesto homicidio del empresario Lesther Díaz Urbina, de 31 años, aseguró que las pruebas recabadas en el expediente judicial muestran que su cliente no tiene nada que ver con este caso.

Así lo explicó a La Teja el licenciado Carlos Salas, representante legal del joven, de 21 años, quien incluso destacó que el deportista fue dejado en libertad, debido a que no existen pruebas de peso que lo vinculen con un posible delito.

“Esas personas (que se llevaron a Díaz) no tienen ninguna relación con mi cliente, no sé conocen, de hecho no se sabe si son de Santa Ana, al punto de que el OIJ no logró localizarlos el día de los allanamientos”, dijo el abogado.

Salas explicó que la única relación entre su cliente y el ahora fallecido es que este último chocó la parte trasera del carro del atleta el día que ocurrieron los hechos (12 de mayo), por ese motivo es que Aguilar buscó a Díaz para pedirle que se hiciera cargo de los daños.

“Esta persona que falleció, al parecer, venía alcoholizada, entonces deciden no llamar al tráfico ni al INS, por lo que el señor llega a un acuerdo con mi cliente y le dice que en efectivo solo andaba diez mil colones, que tenía tarjetas, pero que por la hora que era no podía ir a sacar dinero a un cajero”, indicó el licenciado.

LEA MÁS: Reconocido atleta nacional fue detenido por caso de retención y homicidio de joven empresario

El joven empresario apareció sin vida cerca de una represa en La Guácima. Foto: Tomada del Facebook.

Ante esto, el atleta le dijo a Díaz que un amigo suyo tenía un negocio cercano y que podía llevar el datafono para que pasará una de sus tarjetas. Salas dijo que, según su cliente, el ahora fallecido aceptó hacer el pago de esa forma y a las 2:30 a.m., según videos incorporados en el expediente, el atleta y otras personas que lo acompañaban se fueron del lugar.

Salas mencionó que en otro video se observa que a las 3:30 a.m., de ese día aparecen dos hombres que obligan a Díaz a subirse en los asientos traseros de su propio carro y luego se lo llevan en este vehículo. El cuerpo del empresario fue encontrado ocho días después en La Guácima de Alajuela.

De acuerdo con el abogado, esos dos videos demuestran que el atleta no tuvo nada que ver con la desaparición de Díaz ni con el posterior uso de sus tarjetas, las cuales fueron utilizadas en varios locales por un monto de ¢700 mil.

En cuando al accionar del OIJ al detener al joven por medio de un allanamiento, Salas dijo este hecho, así como las declaraciones dadas por Randall Zúñiga, director del OIJ, le parecieron prematuras.

“Me parece que lo que dijo el OIJ fue prematuro, me parece que aquí no se ha resuelto absolutamente nada, para mí, decir eso es irresponsable hasta cierto punto”, destacó.

Junto a Aguilar fueron detenidos otros tres hombres y cinco mujeres, quienes también quedaron en libertad.