Abogado de exentrenador de Yokasta Valle pidió la absolutoria para Marco Delgado

Rafael Gairud pidió que su cliente sea absuelto. (Jose Cordero)

Rafael Gairaud, abogado de Marco Delgado, exentrenador de Yokasta Valle, pidió la tarde de este jueves al Tribunal Penal de Pavas que absolviera a su cliente.

El defensor expuso durante dos horas las razones por la que hizo la solicitud, él aseguró durante las conclusiones que las versiones de algunas de las supuestas víctimas estaban llena de inconsistencia y que incluso por ello en uno de los casos se solicitó absolutoria en contra de su cliente.

El defensor aseguró que en uno de los casos la declaración dada por la víctima en la denuncia y durante el juicio eran distintas, por lo que pidió que lo absuelvan por dudas.

Gairaud ado recalcó que para su representación, de un testimonio a otro, las declaraciones de unas desvirtuaban a las de las otras. Gairaud aseguró que hubo poca concordancia entre las fechas que se dieron en las declaraciones. Incluso una de las jóvenes iba a participar en los Juegos Nacionales pero no recordaba ni la fecha ni el lugar donde se iban a realizar.

Otro de los puntos que destacó fue que en el gimnasio siempre estaban la esposa de Delgado, su hija o hasta una empleada, y que las mismas testigos relataban que siempre había gente en el gimnasio.

Además aseguró que mientras una de las jóvenes aseguraba que en uno de los masajes con aceite el sospechoso le tocó el pecho, la muchacha accede a que en ese momento le hagan una masaje en las piernas.

Gairud aseguró que las denunciantes indicaron que los hechos ocurrieron en distintos meses del 2020, y la defensa acreditó que desde marzo del 2020 , Marco no dio más clases ni en Alajuelita ni en ningún por otro lugar porque se cancelaron los Juegos Nacionales.

“Voy a pedir una solicitud de sentencia absolutoria por in dubio pro reo”, dijo Gairaud.

También solicitará que se rechace la acción civil resarcitoria. El abogado pidió rechazo que en el juicio se menciinara el antecedente por otro delito por abuso sexual en el 2008.

Delgado aseguró al cierre del juicio que es inocente.

“Yo soy inocente de los cargos que se me acusan. He visto el desarrollo del debate y no entiendo mucho de leyes, no he visto nada que diga que Marco he cometido un acto, ante los ojos de Dios y ante los ojos de Jehová, no he cometido ningún delito”, dijo el acusado.

Añadió, “tengo un año de estar preso, me han castigado estando privado de mi libertad, lo más preciado que Dios me ha dado. Estoy privado de libertad injustamente”, dijo.

Los padres de las menores también pidieron que se haga justicia.

El fiscal había pedido una pena de 85 años de cárcel. (Jose Cordero)

Mario Andrés Castro, representante del Ministerio Público, pidió 85 años de prisión contra Marco Delgado Picado, de 61 años.

La pena quedaría readecuada a 21 años de prisión.

Delgado fue detenido el jueves 23 de setiembre del 2021 y está en prisión preventiva desde entonces.

Delgado es sospechoso de 21 presuntos delitos de abuso sexual en contra de tres adolescentes que al momento de los aparentes hechos tenían entre 12 y 13 años.

Estos hechos habrían ocurrido en San Josecito de Alajuelita. En las conclusiones, el Fiscal pidió la absolutoria de tres de los 21 delitos que pesan sobre Delgado.

Los delitos aparentemente ocurrieron en distintas fechas del 2019 y 2020.