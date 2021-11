Familia de Luany Salazar demandará por daños y perjuicios al director del OIJ

Luany Salazar Zamora fue hallada sin vida en el patio de una casa en Linda Vista de Río Azul, La Unión, Cartago, en junio del 2020. Foto: Tomada de facebook Luany Salazar Zamora fue hallada sin vida en el patio de una casa en Linda Vista de Río Azul, La Unión, Cartago, en junio del 2020. Foto: Tomada de facebook

A la familia de Luany Salazar le parece insuficiente la amonestación escrita que la Corte Plena le hizo a Wálter Espinoza, director del OIJ, y demandará al funcionario y al Estado por supuestos daños y perjuicios.

Joseph Rivera, abogado de la familia, dijo que los padres de Luany se sienten indignados por la leve sanción a Espinoza por haber dicho ante los diputados de la Comisión de Seguridad, en junio del 2020, que Salazar era una trabajadora sexual y pareja de un sicario de una banda narco.

La Corte estimó que esas palabras dañaron la imagen de la joven.

La comparecencia de Espinoza ante los diputados se debió a que el OIJ fue cuestionado por el papel que tuvo en la investigación por la desaparición y el asesinato de Luany.

“Los papás me dijeron que quieren sonarse a don Wálter y al Poder Judicial, entonces vamos a presentar el proceso contencioso, que sería una demanda por daños y perjuicios, porque don Wálter tiene que pagar por esas manifestaciones que utilizó. El resultado que nosotros hubiéramos querido es que se hubiera dado el despido o, mínimo, una suspensión sin goce de salario por unos tres meses o la revocatoria del nombramiento”, detalló el abogado.

Rivera dijo que trabaja en la elaboración de la demanda y que tratarán de presentarla la semana próxima.

La Teja trató de conocer la opinión del director del OIJ sobre la amonestación escrita y la posible demanda, pero la oficina de prensa de la Policía Judicial informaron que no hablaría.

“Don Wálter fue notificado que aún la sentencia no está en firme y que hasta tanto el proceso no finalice no se puede referir”, detallaron.