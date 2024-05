Abogado de Manzanita confiesa algo increíble de la mansión de más de ¢530 millones

El chozón de Manzanita saltó a la fama tras ser allanado por el OIJ. Foto OIJ.

Un supuesto líder narco conocido como Manzanita saltó a la fama a nivel mediático luego de que autoridades judiciales allanaron la lujosa casa de cinco pisos que este construyó en León XIII, en Tibás, usando, en apariencia, los millones que habría obtenido en el negocio de las drogas.

El allanamiento ocurrió en octubre del 2020 y fue el tema de conversación en redes sociales, pues las personas no paraban de hablar y hacer memes del extravangante chozón pintado de negro, que contaba con gimnasio, dos jacuzzis y hasta azotea, que fue valorado en más de ¢535 millones.

Aprovechando que este jueves daría inicio el juicio contra el joven apellidado Cabrera Espinoza, La Teja consultó a su abogado, Luis Cubillo, sobre la conocida mansión y este aseguró que se trataba de una casa de bien social.

“La vivienda es una casa de bien social, es una casa que fue adquirida por la mamá de don Dennis hace más de veinticinco años, aparentemente por un bono”, dijo el abogado.

Por segunda vez se suspendió el juicio contra Cabrera. Foto: Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

Ante esa respuesta, La Teja le consultó cómo fue que se dio dicha construcción si se trataba de una casa de bien social, pues generalmente se trata de viviendas bastante humildes.

“Eso yo no lo sé (la construcción de los cinco pisos), porque esa propiedad no es de don Dennis, esa propiedad es de la mamá. Actualmente ella no tiene cutodia de la casa, porque está dentro de un proceso, pero el ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas) ya dijo que no le interesa ese bien”, dijo Cubillo.

Anteriormente se dio a conocer que, al parecer, la construcción se hizo con permisos vencidos en dos terrenos que sí estaban al día en el pago de impuestos.

No la quieren

La Teja también consultó al ICD sobre el chozón de cinco pisos y por medio de su oficina de prensa confirmaron lo dicho por el abogado de Manzanita.

“Esa no es una propiedad que tenga el ICD ni que la custodie, porque no es de interés económico, no es un bien con el que se podría hacer algo a través del ICD. El Ministerio Público es el que determina el interés económico y a partir de ahí si pasa o no a custodia del ICD, pero ese inmueble no correspondería al ICD”, respondió dicha institución.

El juez Cristian Álvarez fue separado del proceso por una recusación del abogado de Cabrera. Foto: Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

Desde el ICD mencionaron que la falta de interés económico en la mansión de Manzanita se debe a que tiene problemas de carácter registral y se desconoce quienes son los dueños y cómo se adquirió.

“A la hora de que eso pasara al ICD es prácticamente imposible venderla, cederla, prestarla o hacer cualquier cosa, entonces más bien sería como un bien ocioso haciendo gastar recursos al ICD”.

Anteriormente la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos explicó que la casa está anotada ante el Registro Nacional de la Propiedad, precisamente por ser parte de la causa penal mencionada, por lo que se mantiene en desuso.

De nuevo suspendido

Este jueves debía dar inicio el juicio contra Manzanita y 12 supuestos miembros de su supuesto grupo criminal, pero por segunda vez el debate fue suspendido por un tema relacionado con un juez.

Así lo confirmó la tarde de este jueves un tribunal colegiado que analizó una recusación presentada en horas de la mañana por el abogado de Cabrera, específicamente contra el juez Cristian Álvarez.

La casa de cinco pisos estaba llena de lujos. Foto OIJ.

Según dio a conocer el mismo juez, cuando trabajaba como fiscal, en el 2018, recibió y firmó un informe relacionado con la causa contra Manzanita, el cual, según Cubillo, contenía fotos y números de los imputados.

El abogado señaló que el juez Álvarez ya conoció el contenido del informe, lo que afecta de su imparcialidad, por lo que no es conveniente desde el punto de visto procesal, pues podría afectar la objetividad del juez.

Antes de que se presentara la recusación, el juez explicó que en su tiempo como fiscal era normal que cualquier persona de dicha Fiscalía recibiera documentos de este tipo y los entregara al fiscal a cargo del caso; además aseguró que él no revisó dicho informe y desconocía por completo la causa.

Finalmente, el tribunal decidió acoger la recusación presentada por Cubillo, por lo que decidieron separar al juez Álvarez del proceso y nombrar a un nuevo juez.

Esta es la segunda vez que el juicio debe ser suspendido para cambiar de jueces, pues en julio del año pasado el Ministerio Público también presentó una recusación contra otros dos jueces, quienes fueron separados del proceso.

Por tercera vez el debate trataría de arrancar el próximo viernes 10 de mayo.