Abrazo selló la noche de terror que vivió extranjero que se extravió cerca del volcán Arenal

El extranjero se fundió en un abrazo con su pareja tras ser rescatado de la montaña. (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)

Un hombre vivió la peor noche de su vida al extraviarse en un sector montañoso cercano al volcán Arenal, pero al final su caso tuvo un final feliz, pues gracias a las ayuda de los cuerpos de emergencia logró reencontrarse con su pareja, con la que se fundió en un gran abrazo.

El cruzrojista Lesther Fernández comentó que el caso inició a eso de las 10 p.m. de este lunes, cuando recibieron una alerta sobre una persona extravíada en dicha zona.

“Nos ingresó un incidente por extravío en montaña, esto en el sector de La Fortuna de San Carlos, en las inmediaciones de Observatorio Lodge, en el cual se reportó que se trataba de un estadounidense de 35 años”, dijo Fernández.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, inicialmente se hablaba de que se trataba de una pareja de extranjeros extravíados, sin embargo, se supo que la mujer logró salir por sus propios medios y fue ella quien llegó a pedir ayuda a un hotel.

De inmediato, la Cruz Roja, con ayuda de la Fuerza Pública y la Policía Turística, iniciaron un operativo de búsqueda, el cual dio resultado a als 11:30 p.m., pues lograron contactar al hombre extravíado.

Sin embargo, no fue hasta la 1:16 a.m. que pudieron trasladarlo hasta un lugar seguro. Al final, el extranjero no tuvo que ser llevado a un centro médico.