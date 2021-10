Abre ventana de la casa y ve cuerpo flotando en una laguna

La Fuerza Pública custodió la entrada a la laguna en la que se encontró el cuerpo. Foto: Raúl Cascante. La Fuerza Pública custodió la entrada a la laguna en la que se encontró el cuerpo. Foto: Raúl Cascante.

Don Germán Durán se llevó un sustote este miércoles al acercarse a una laguna que está a pocos metros de su casa y ver que había en el agua el cuerpo de un hombre amarrado de pies y manos.

El hallazgo ocurrió a eso de las 6:15 a.m., en el barrio Cristóbal Colón, en Limón, específicamente en una laguna del río Cieneguita.

“Siempre me levanto muy temprano a barrer el patio, pero esta vez no lo hice y se me ocurrió abrir la ventana que da a la laguna, corrí las cortinas y pude observar que había un bulto negro flotando. Salí, me acerqué y pude notar que se trataba de una persona que estaba boca abajo”, contó.

A don Germán no se le ocurrió otra cosa que pegarle un grito a su hijo para que este llamara al 9-1-1.

El señor explicó que, al parecer, el cadáver había sido envuelto en una cobija que con el tiempo se aflojó y quedó a pocos centímetros del cuerpo.

”No pudimos saber quién podría haber sido, puesto que estaba boca abajo y muy descompuesto”, añadió don Germán.

La oficina de prensa del OIJ informó que no se ha determinado la identidad del fallecido, pero por la ropa que vestía se presume que se trata de un hombre de apellidos Calvo Muñoz y quien fue reportado como desaparecido por su familia hace un mes.