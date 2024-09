Abuelita de chiquito ahogado en piscina: “Cuando lo vi lo abracé, lo besé y le pedí perdón”

El pequeño Eliam era todo un guerrero. Foto autorizada por la familia.

Con el corazón hecho pedazos, así se encuentra doña Cony Abarca tras la trágica muerte de su nietito Eliam Velásquez González, el niño de 4 añitos que este jueves falleció ahogado tras caer dentro de una piscina en Tabarcia de Mora, en San José.

En medio del enorme dolor que siente por la muerte de su amado nieto, Abarca contó que al menos tuvo la oportunidad de despedirse de Eliam con un último beso.

“Yo me encontraba en el trabajo, soy estilista y cuando me avisaron (que no lo encontraban) les dije que lo buscaran debajo de las camas, ya que mi casa es muy segura y él acostumbraba a jugar así. Minutos después me avisaron de la tragedia, me fui en carro rápido, pero cuando llegué mi bebé ya estaba fallecido. Cuando lo vi lo abracé, lo besé y le pedí perdón, logré despedirme antes de que se llevaran el cuerpo” dijo doña Cony.

Ese enorme dolor también es compartido por la mamá de Eliam, Indiana González, quien durante los cuatro años que tuvo al pequeño a su lado lo cuidó con mucho amor y siempre estuvo muy al tanto de él, sobre todo porque el pequeño padecía del trastorno del espectro autista (TEA) y una enfermedad cardiópata, por la cual ya le habían realizado dos operaciones a corazón abierto.

“Estoy destrozada, mi ángel se me fue, no tengo palabras, hice todo lo que él necesitaba en vida, fui una madre presente, luchadora y con la tragedia, antes de que llegara la Cruz Roja, le hice RCP y lo aspiré con la máquina que él tenia por la traqueotomía, pero no reaccionaba”, dijo la mamá de Eliam.

Glenda Calderón, de la Fundación RN, la cual está ayudando a la familia del niño, dijo que los seres queridos de Eliam le explicaron que su mamá tuvo que salir de la casa para ir a recoger la leche que le daban al pequeño en el Cencinai de esa zona, pero como no había buen clima, prefirió no llevarlo con ella.

La tía que estaba cuidando al chiquito aprovechó que este se encontraba dormido para ir al baño por unos pocos minutos, pero cuando regresó a buscarlo el menor ya no se encontraba en la vivienda. Tras buscarlo desesperadamente lo encontraron poco después dentro de una piscina cercana.

La familia del niño no cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los costos de su funeral, así como a otras necesidades, por lo que están pidiendo la ayuda de personas de buen corazón. La iglesia Árbol de Vida, a la cual asiste la familia, y la comunidad también se han organizado para darles apoyo.

Si usted desea ayudar a esta familia se puede comunicar al número de la fundación 6230-7471, o bien hacer llegar su donación monetaria por medio de SINPE MÓVIL 6230-7471 o transferencia bancaria IBAN: CR26015118610010003289, las cuales están registradas al número de Cédula Jurídica: 3-006-812680 Fundación RN.