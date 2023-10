Abuelita desesperada: “Les pido de corazón que si logran ver a mi nieto llamen de inmediato a la Policía”

Keyton Collazos Dobles está desaparecido (cortes)

Una abuelita está desesperada, debido a la desaparición de su nieto desde el martes 10 de octubre en Alajuelita.

Doña Maureen Harley nos contó que su nieto, Keyton Jesús Collazos Dobles de 15 años, no aparece. Él tiene un déficit de atención severo y un problema cognitivo por lo que no sabe leer ni escribir, habla poco y ni siquiera puede diferenciar la derecha de la izquierda.

Esta adulta mayor ha buscado, juntos a sus familiares, al menor por todas partes y hasta el momento solo hay una señora que le dijo que lo vio en el este cantón y que iba con una mujer.

Keyton es estudiante de octavo año del Liceo del Sur, el lunes no tuvo clases, por lo que su abuela le dio permiso de ir al taller de una amistad de ella para que ayudara al mecánico, ya que al jovencito le gusta mucho.

La abuela comentó que, por seguridad, ella le paga transporte para que lo lleve y lo traiga a casa y que lo ha criado desde pequeñito.

“El lunes él regresó y todo bien, el martes otra vez fue al taller y vino a almorzar, al mediodía me dijo que ya el señor que lo llevaba había llegado y se fue con él. Me quedé tranquila pensando que estaba en el taller, pero a las cinco de la tarde, llamé a mi amigo y me dijo que Keyton no llegó al taller, en ese momento me entró la desesperación. Llamé al conductor que lo llevó y me dijo que Keyton le pidió que lo llevará a La Aurora y que él le dijo que no podía, por lo que le pidió que le diera tres mil colones para él irse solo”, dijo la angustiada abuelita.

Desde ese momento, ella no sabe nada de su nieto, el miércoles que tenía que ir a clases alertaron al colegio y sus compañeritos no lo han visto, el muchachito tiene celular, pero sale apagado.

“Mi nieto va acompañado a todo lado, a él le gusta ir al parque de Alajuelita entonces la tía o algún familiar lo lleva para que ande en bici o en patineta, los amigos del parque también nos están ayudando. Les pido de corazón que si logran ver a mi nieto llamen de inmediato a la Policía para que me ayuden a traerlo de vuelta a casa, tengo mucho miedo de que alguien se lo haya llevado porque él es un muchacho muy inocente”, dijo doña Maureen.

La abuelita interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El miércoles apenas se cumplieron 24 horas de no saber nada del joven. La denuncia es la 000-23-030491.

Si usted logra ver a este menor puede llamar de inmediato al 911 o al OIJ al 8008000645.

“Les pido a todos por favor que me ayuden para encontrar a mi nieto. Estoy desesperada y me da mucho miedo que algo malo le pase, él es un muchacho muy inocente, como un niño pequeño”, dijo.