Abuelito de niño que murió al caerle árbol: “Hoy mi nieto me dijo que me tenía un regalito para el Día del Padre”

Este árbol mató al pequeño Gael.

Greivin Vargas Barahona, el abuelito del niño de cuatro añitos que murió al caerle encima un árbol en Cartago, dice que no sabe cómo van a seguir adelante después de perder a su único nieto.

Asegura que lo que más le preocupa es el dolor que está viviendo su hija.

La última vez que conversó con el pequeñito fue la mañana de este jueves.

“Yo todos los días hablaba con él, hoy mi nieto me dijo que me tenía un regalito para el Día del Padre, que era una sorpresa y estaba muy emocionado, no me dijo qué era, pero el domingo nos íbamos a reunir”, dijo el abuelito, a quien Gael solo le decía “Tito”.

La tragedia ocurrió a las 3:15 de la tarde, en el parque Los Sauces, en El Tejar de El Guarco.

Ramírez nos contó que en ese momento el pequeño Gael Ramírez Vargas y su mamá, Viviana Vargas (hija de don Greivin), regresaban del CEN-CINAI e iban rumbo a su casa.

“Ellos cruzaron para pasar como por el centro del parque, en ese momento estaba empezando a llover y estaba ventoso, mi nieto iba sentado en el carrito y ella lo llevaba cuando uno de estos árboles le cayó encima”, dijo el abuelito.

Destrozada

Dayan Contreras, despachadora de Bomberos, comentó que, según la alerta que recibieron, la madre y el bebé jugaban cuando el árbol, que aparentemente era viejo, le cayó al menor.

Don Greivin contó que su nietito estaba emocionado por el Día del Padre. Foto: Keyna Calderón (Keyna Calderón)

Cuando los socorristas llegaron, ya el niño había fallecido. A la mamá la trasladaron al Hospital Max Peralta en Cartago pues tenía un fuerte golpe en la cabeza.

El señor aseguró que su esposa (su pareja actual) se fue con su hija al hospital, a ella le tuvieron que hacer varias puntadas y un TAC, además la sedaron.

“Tengo que esperar a que salga, para hablar con ella, no sé cómo vamos a hacer para que ella no se sienta mal, si yo me siento así, mi hija está destrozada, el amor de una madre es muy grande, hay que ver cómo supera esto, era su único hijo, y mi único nieto”, dijo el abuelo.

En ese momento había fuertes vientos en la zona, los vecinos han comentado que la escena fue desgarradora pues el papá no dejaba de abrazar a su pequeñito.

Muy dolidos

Don Greivin se siente indignado porque los vecinos habían pedido que cortaran los árboles por el estado en que se encontraban.

Los vecinos habían pedido que les cortaran los árboles. En la foto en líder comunal William Piedra. Foto: Keyna Calderón. (Keyna calderón)

“Esto era algo que se pudo evitar”, dijo el destrozado abuelo.

Los vecinos están muy afectados por lo qué pasó.

“Es doloroso esto que ocurrió, no conocíamos al niño ni a su mamá, pero siempre vengo a jugar con mis hijos a este parque, miles de veces hemos estado aquí cerquita del árbol que se cayó”, dijo Julieta Arce, vecina.

Don William Piedra, presidente de la Asociación Comunal del lugar, aseguró que los vecinos, el pasado 25 de octubre, recogieron firmas para pedir que cortarán los árboles por el estado en que estaban, tiempo antes un árbol ya había caído y quedó encima de otro palo.

El árbol no tenía ni raíz. Foto: Keyna Calderón.

Piedra contó que él hizo la solicitud a Arnulfo Díaz, del Minae en Cartago, que le explicó que eso le correspondía a la municipalidad, que tenía un gestor ambiental, y luego ellos enviaron a unos muchachos a cortarlos con una motosierra, pero había una caja del ICE que lo impedía y el cableado de la Jasec, por lo que pidieron ayudo a estos y la Jasec envió una grúa, pero solo se encargó de uno de los árboles.

Las veces que llegaron a cortar los árboles, las herramientas no lo permitieron por la altura y al asunto solo se le dieron largas.

“En febrero pasado hicimos otra solicitud porque a una vecina las ramas le estaban cayendo sobre el techo y solo vinieron y cortaron las ramas bajitas”, dijo Piedra.

Don William mostró cómo los árboles están en mal estado.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encarguen del levantamiento del cuerpito.

Emergencias

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que han atendido 103 emergencias por el viento en Limón: Talamanca, Valle La Estrella, Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo.

Además en Cartago: Paraíso, Turrialba, Jimenez y Alvarado. Mientras que en Heredia: Sarapiquí, Heredia, Barva. En San José: Desamparados. En Alajuela: San Carlos y Río Cuarto.

Bomberos informó que ellos atendieron 17 emergencias.

“En estas localidades se reportan árboles con riesgo de caída, ramas caídas en carreteras y algunas casas destechadas”, indicó la CNE.