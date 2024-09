Abuelitos de niño que sobrevivió en montaña creen que su mamá lo cuidó por esta razón

Matheo, el niño de 6 años que sobrevivió 15 horas en las montañas de Páramo de Pérez Zeledón, no habría estado solo.

Sus abuelitos paternos don Mario Lobo y doña Mercedes Zeledón creen profundamente que el alma de la mamá del niño Yendry Castro García estuvo velando por su chiquito.

Así lo afirmaron los abuelitos en las afueras del hospital Escalante Pradilla de San Isidro del General, luego del rescate del pequeño la mañana de este viernes 13 de setiembre.

“Es de las peores angustias que he sentido en mi vida y verlo ahí es como ver un milagro viviente, no podemos agradecerle más a Dios que nos haya devuelto a Matheo sano y salvo como nos lo devolvió.

“Era una preocupación constante, pensar que él estaba solito, teníamos la fe y la confianza de que la mamá lo estaba cuidando porque ¿quién más, si no era la mamá que lo estaba cuidando? Porque no le pasó nada, absolutamente nada, solo un rasguño en la carita y un golpecito en la frente, pero eso no es nada con lo que pasó”, manifestó doña Mercedes.

Ella detalló que se enteraron de la tragedia el jueves, ellos son vecinos de Puntarenas y este viernes en la mañana llegaron a Pérez Zeledón, siempre mantuvieron comunicación con su hijo Greivin Lobo, papá del niño, quien desde la medianoche llegó desde Liberia, Guanacaste para estar en la búsqueda de su hijo.

Yendry Castro García, de 34 años, adoraba a sus hijos, por eso los abuelitos paternos de Matheo consideran que ella lo cuidó hasta el final. Foto: Tomada de redes sociales

Don Mario, el abuelo, recordó que en la familia hubo zozobra, apenas se enteraron de la fatalidad.

“Traté de controlarme como cabeza de familia, pero a la vez me destrozaba por dentro saber que el bebé no aparecía, pero el corazón no te miente, de haber pasado una desgracia aparte de lo que ya fue terrible de la pérdida de la nuera (se refiere a Yendry, mamá de Matheo), el corazón me decía que él bebé estaba vivo.

“Dios lo logró salvar de ahí y él corrió, él tiene una condición muy parecida a otro bebé que tenemos que es autista, que cuando se golpea se frustra y corre desesperado sin saber para donde”, indicó don Mario.

Los papás de Matheo ya no estaban juntos sentimentalmente, pero Matheo es el centro de ese cariño que los abuelos paternos le guardarán por siempre a Yendry, aunque ya ella no esté.

“Mi corazón dice que Yendry, la mamá de él, estuvo con él toda la noche y no lo dejó hasta que llegaron los rescatistas, cuando ella sintió que el bebé estaba en buenas manos ahí fue donde la mamá del bebé me lo soltó, eso es lo que me dice mi corazón y eso es lo que siento que pudo haber pasado”, manifestó don Mario.

El trágico accidente ocurrió entre 3 p.m. y 4 p.m. de este jueves, el rescate del niño fue pasadas las 6 a.m. de este viernes cuando lo encontraron a un kilómetro de donde ocurrió el accidente donde murió Yendry.