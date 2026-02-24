Abuelo es sospechoso de usar un carro para matar a su propio nieto

Un hombre de apellidos Richards Pecou, de 61 años, es investigado como sospechoso del homicidio de su propio nieto, un joven identificado como Kevin Richards Hidalgo, de 18 años.

Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz, que tramita el expediente desde el 2025.

El muchacho falleció el 30 de junio del 2025, cuando se alistaba para ir a una fiesta y salió de su casa en motocicleta. En apariencia, vio que su abuelo paterno se encontraba en la comunidad donde vivía. Minutos después, el joven fue hallado sin vida a un lado de la carretera.

Kevin Richards Hidalgo, de 18 años, falleció en Santa Cruz, Guanacaste. Foto: Stephanie Hidalgo para La Teja (Stephanie Hidalgo para La Teja /Stephanie Hidalgo para La Teja)

Las autoridades señalan que el abuelo, en apariencia, le lanzó el carro. Supuestamente, existían problemas entre el lado paterno y la familia del muchacho.

“Por razones que aún se investigan, un hombre de apellido Richards, de 61 años, aparentemente colisionó con otro hombre, quien, supuestamente, conducía la motocicleta”, indicó el OIJ el 1 de julio del 2025.

Tras el hecho, la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra el sospechoso, medida cautelar que fue acogida en primera instancia por el Juzgado Penal de la zona.

No obstante, la defensa del imputado apeló la resolución y el Tribunal Penal resolvió modificar la medida, imponiendo arresto domiciliar en lugar de prisión preventiva.

“Tras esta decisión, el Ministerio Público no tiene posibilidad de presentar un nuevo recurso de apelación, por lo que la medida cautelar se mantendrá vigente hasta el próximo 2 de julio, mientras avanza el proceso judicial”, señalaron en el Ministerio Público.