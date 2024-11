Accidente avioneta: Baqueano que encontró a Paola Amador recibió placa por su valentía

Yosen Rojas recibió un reconocimiento en el kinder de su hija (Cortesía)

Uno de los baqueanos que encontró a la sobreviviente del accidente de la avioneta, Paola Amador, recibió su primera placa como reconocimiento a su valentía.

Se trata de Yosen Rojas, él nos contó que se llevó una gran sorpresa cuando la mamá de su hija menor, de cinco añitos, lo contactó para decirle si se podría presentar en el Jardín de Niños Margarita Esquivel, en San José.

“Me llamaron para que fuera, porque era el Día de Acción de Gracias, no sabía lo que era realmente, solo me dijeron que se podía llegar, y me encontré con todos esos niños, y la maestra dijo unas palabras muy lindas, que iban a conocer a un héroe real, mi hija todavía no tiene mucha noción, pero estaba muy emocionada”, dijo.

Yosen Miguel Rosas Delgado, de 34 años.

Yosen contó que su hija gritaba cuando vio en las noticias que su papá había sacado a una sobreviviente de la avioneta en las montañas de Escazú.

Para este valiente fue muy emotivo lo que vivió en ese centro educativo.

“El verdadero valor es sentir miedo y aun así tener el coraje de hacer su trabajo”, dice la placa que ahora el valiente conservará como un tesoro.