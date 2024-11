Accidente de avioneta: copilota preparó a su mamá para fatalidad con mensaje claro y directo

La copiloto Ruth Pamela Mora Chavarría, de 26 años, le dejó muy claro a su familia que su pasión era la aviación, por eso se esforzó y además hizo un préstamo para estudiar esta profesión y lograr su sueño de volar.

Doña Roxana Chavarría, mamá de Pamela, como más la llamaba, ahora recuerda una de las palabras que ella le dijo sobre su profesión.

“Ella me llamaba Mommy y me dijo: ‘si yo muero en un accidente de aviación, esté tranquila porque voy a morir con lo que me apasiona que es la aviación y voy a morir feliz, es mi sueño cumplido’”, recuerda esta madre, quien quisiera que esto no sea una realidad.

Ruth Pamela Mora Chavarría, de 26 años, vivía apasionada por la aviación. Foto: Cortesía Roxana Chavarría para La Teja

Doña Roxana tiene dos hijas, Pamela era la menor, ellos son vecinos de La Trinidad de Moravia, San José.

Esta madre se enteró cuando estaba viendo las noticias del mediodía y escuchó que había una avioneta que perdió comunicación, afirma que por un momento se confundió cuando escuchó que esta se dirigía al aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela y creyó que no se trataba de su hija porque sabía que ella debía llegar al Tobías Bolaños en Pavas; minutos después confirmó la tragedia.

“Sentí que era mi hija, me puse las manos en la cara y dije ‘Pamela’, tuve una confusión porque dijeron que era del aeropuerto Juan Santamaría al Tobías Bolaños, entonces no es porque ella está en el Tortuguero, pero cuando dijeron que regresaban del Tortuguero, de una vez me fui para Aero Caribe, llegué como a las tres de la tarde y como a las diez de la noche nos dijeron que había cinco fallecidos y una sobreviviente, le pregunté a un piloto y me dijo que mi hija Ruth Pamela era una de las fallecidas”, expresó la mamá con gran dolor.

