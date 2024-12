Accidente de avioneta: esto sucedió con hombre que se perdió tras ingresar a lugar donde ocurrió la tragedia

Un grupo de búsqueda encontró al hombre perdido pasadas las 11 p.m. de este domingo. Foto CRC Santa Ana.

La imprudencia de un hombre de 52 años que ingresó al lugar en Pico Blanco de Escazú, donde el pasado 25 de noviembre se estrelló una avioneta que causó la muerte de seis personas, provocó que la Cruz Roja tuviera que desplazar una gran cantidad de personal a ese sitio, pues el hombre se perdió y no pudo salir por sus propios medios del lugar.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, específicamente el comité de Santa Ana, el cual indicó que afortunadamente el caso tuvo un buen final, pues encontraron al hombre sano y salvo, sin embargo, la curiosidad de entrar a ese sitio causó un importante gasto de recursos para la Benemérita.

La situación ocurrió la noche de este domingo, cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre la desaparición del hombre, quien en apariencia había llamado a sus familiares para decirles que se había perdido y que estaba a punto de quedarse sin batería en su celular.

Después de ser alertados sobre lo sucedido, la Cruz Roja desplazó una gran cantidad de personal, el cual también contó con el apoyo de las policías municipales de Escazú, Santa Ana, así como de un grupo de baqueanos de la zona.

Las autoridades informaron que a las 11:23 p. m. del domingo los equipos de rescate finalmente encontraron al hombre, quien se encontraba en buenas condiciones.

“A las 12:48 a.m. el personal y el hombre extraviado llegan al puesto de mando. El hombre se encontrba estable, con frío y algo de apetito. Lo negativo: el haber subido solo al sitio del siniestro. Varias personas que le vieron subir le advirtieron no hacerlo por lo tarde que era; lo positivo: el señor se quedó en un punto quieto, a pesar de no contar con una ubicación exacta eso permitió al personal y colaboradores encontrarlo”, detalló la Benemérita.